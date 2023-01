Una gestión sostenible teniendo en cuenta el paisaje, clave para prevenir incendios forestales en Aragón

Los recursos para la extinción de incendios forestales ya han llegado a su tope. Hay fuegos que ya no pueden ser apagados. Estas temibles afirmaciones son algunas de las conclusiones a las que los expertos han llegado en el foro 'El desafío de los grandes incendios forestales. Impactos en el territorio', organizado por la DGA y la Fundación Felipe González, que ha tenido lugar en Zaragoza durante el miércoles y el jueves para abordar uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad de ahora en adelante. Aragón apuesta por una gestión sostenible del monte, respetando el paisaje y el paisanaje, aprovechando la biomasa de los bosques para producir energía.

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha sido el encargado de ponerle la guinda al pastel y clausurar este foro de debate celebrado en la Sala de la Corona del Pignatelli y por el que han pasado más de 300 personas. Ha abogado por la "selvicultura productiva". De ella ha dicho que no tiene por qué estar en conflicto con la conservación y que no hay que tenerle miedo. "Cuando se nos está diciendo que ya está habiendo y habrá incendios que no se pueden apagar, no podemos seguir apostando por políticas únicamente basadas en la extinción y la prohibición, porque así solo vamos hacia el abismo", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que frente a planteamientos catastrofistas clásicos que solo sirven para atemorizar a la población, durante el foro se ha dado la solución: "la selvicultura productiva", ha reiterado. "Esto no se podrá hacer sin voluntad política y nos corresponde a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar tomar el liderazgo necesario para hacer frente a este reto, pero no podremos hacerlo solos, será necesaria colaboración de todos los agentes implicados en esta materia para que la población lo entienda", ha concluido.

10.000 millones para gestionar el monte

El mensaje de los expertos nacionales e internacionales ha sido claro. Hay incendios forestales imposibles de extinguir (el tope está en los fuegos de 10.000 kw/h) y las inversiones en apagar los fuegos ya no sirven de nada frente a unos fenómenos naturales nunca antes vistos. Por ello, los profesionales han abogado por destinar más recursos a la gestión de los montes, pero esto no será barato. De hecho, Jesús Casas, presidente del Grupo Tragsa, ha detallado este jueves en la mesa 'El aprovechamiento económico del monte como respuesta a las amenazas naturales y a la despoblación', que costaría 10.000 millones de euros limpiar los bosques y extraer el principal material inflamable que alimenta el fuego, la biomasa.

Por ello, este alto coste hace pensar que el camino pasa por una colaboración público-privada, como ya defendió Felipe González durante la inauguración del foro y en alguna ocasión el titular de Agricultura del Gobierno de Aragón. "Es imposible. O metemos una variante económica de aprovechamiento o no vamos a hacer nada. O lo convertimos en un recurso (la biomasa) o no va a funcionar", ha recordado Casas.

Por ello, ha apuntado que hay que atraer a la empresa privada, para que apueste su dinero en esta actividad e innove. "Hay que encontrarle números y una rentabilidad que favorezca a los locales. Si no lo hacemos, vamos a perder la oportunidad de llevar a cabo un cambio ordenado en la gestión del medio rural que desde el punto de vista económico no le venga mal al PIB, y perderemos oportunidades para la España vaciada", ha añadido este ingeniero de montes.