Felipe González aboga por la ordenación del territorio y la colaboración público-privada para frenar los incendios

Aragón quiere liderar el cambio para intentar frenar los incendios forestales, cada vez más imparables. Por ello, el foro 'El desafío de los grandes incendios forestales. Impactos en el territorio', ha llevado a Felipe González a Zaragoza para reclamar un tratamiento del monte "radicalmente distinto del que se viene haciendo". Ha abogado por la ordenación del territorio y la colaboración público-privada para evitar los grandes fuegos, que "se apagan en invierno y no en verano".

El expresidente de España ha sido el encargado de inaugurar el foro junto al jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán. "Nos encontramos con un exceso de sabiduría banal que pretende rehacer desde los despachos lo que los paisanos vienen haciendo durante siglos", ha expresado González. Ha detallado que el 98% de los incendios pueden extinguirse, pero hay un 2% que no. "Ese 2% que no controlamos, porque hay demasiado combustible, afecta al 98%", ha dicho.

González ha dicho que aprende "de los que realmente saben", mientras que él solo hace de altavoz. "Me gustaría que las políticas publicas se preocuparan de aumentar los medios para prevenir los incendios", ha defendido, al mismo tiempo que ha añadido que hay que "conocer y respetar" el paisaje. Los grandes incendios forestales de este año han ocurrido, en parte, en las zonas de mayor protección en España. "Si protegiéndolos arden tal y como han ardido, el parque natural un día dirá: 'Por favor, no me protejas'", ha asegurado.

Como propuesta, el expresidente de España ha defendido "ordenar el territorio conociendo el paisaje". "Hace 40 años decíamos que necesitábamos mejorar comunicaciones, energía y agua. Eso era ordenar. Ahora, cuando hablo de ordenar el territorio, tenemos que comprender sobre qué territorio se gobierna y se opera. Tenemos que comprender que ese territorio no lo hemos hecho nosotros. Aprender de los que tenemos que aprender", ha reclamado González. Ha reconocido, no obstante, que la capacidad económica de los gobiernos autonómicos puede no ser suficiente y, por eso, ha defendido la colaboración público-privada. "Si no tenemos recursos, hagamos una colaboración publico-privada. El excedente de combustible del monte, se puede transformar en energía. Lo que podemos extraer de la naturaleza ordenada, es el equivalente al 20% de nuestro consumo. Y para colmo es renovable. ¿Merece la pena darle una pensada para que eso funcione como un recurso energético más?", ha asegurado Felipe González.