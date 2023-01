La financiación local provoca un nuevo rifirrafe entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza

La entrada en vigor de la ley de financiación municipal ha provocado un nuevo encontronazo entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, acusó ayer al alcalde de Zaragoza y líder del PP-Aragón, Jorge Azcón, de sufrir el "síndrome del niño hiperregalado" y comportarse como un "mimado" con el nuevo fondo que ha entrado en vigor, que exige modificar por entender que la ciudad verá mermada la aportación autonómica. Pérez lo negó categóricamente, al contrario de lo que sostiene un informe municipal, hasta el punto de sostener que Azcón y su partido pretenden una "confrontación" territorial al plantear que la capital reciba un 162% más de dinero y el resto de municipios, un 28,8%.

A su rueda de prensa en el Pignatelli replicó la concejala de Hacienda, María Navarro, que convocó de urgencia para mostrar su "sorpresa" por lo que entendía como "insultos" e instar a que los técnicos puedan trabajar para pactar el orden del día del próximo consejo bilateral, aún sin fecha.

El Ayuntamiento de Zaragoza defiende modificar la norma que regula el fondo aragonés de financiación municipal, un supuesto que descarta el Pignatelli, al entender que implica un recorte de fondos respecto a ley de capitalidad, que previó un mínimo de 8 millones a los que se sumaba una cantidad variable en función de la evolución de los ingresos de la Comunidad.

Solo este año, se perdería casi un millón con los cálculos de Zaragoza, aunque Mayte Pérez niega la mayor y aseguró que la aportación de 2022 que le corresponderá asciende a 8,95 millones con la actualización anual (la de 2019-2020) en aplicación de la ley de capitalidad, que se paga a año vencido como al resto de municipios. Y subrayó que este texto legal deja bien claro que las aportaciones extra no son acumulativas.

La consejera compareció junto al director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, para responder al planteamiento del equipo municipal PP-Cs, que sostiene que la nueva normativa autonómica prevé inicialmente 8 millones para Zaragoza en 2023, una cifra no solo "insuficiente", sino que "desconoce" la singularidad de la ciudad establecida en la ley de capitalidad. A su juicio, debería partir de los citados 8,95.

Pérez sostuvo que esta postura es "mentira", dado que el fondo local establece la misma cuantía mínima que con la ley de capitalidad, 8 millones, y que a diferencia de esta la actualización anual es ahora acumulativa y sí consolida.

El problema reside en que la liquidación del primer ejercicio de aplicación, el de 2023, no se incrementará pese a los ingresos no financieros extra porque no se cumple el otro parámetro fijado, el de la deuda. Y como se va con demora con los pagos de las actualizaciones pactadas con la ley de capitalidad, se recibirán con efectos retroactivos 953.999 euros para llegar a los citados 8,95 millones, y aún faltará por compensar la actualización de 2020-2021.

La consejera de Presidencia subrayó el "compromiso cuantitativo y cualitativo" del Gobierno de Lambán con el Ayuntamiento de Zaragoza, plasmado en el desarrollo del marco normativo y financiero entre ambas instituciones y, especialmente, en el incremento de las transferencias. En este punto, recordó que cuando llegaron al Pignatelli en 2015, el Gobierno de Rudi aportaba a la capital 11,3 millones y la cuantía se ha triplicado con creces, hasta alcanzar los 34,3 millones en 2021. De ahí que sostuviera que Azcón sufre el "síndrome del niño hiperregalado" porque no valora, a su juicio, el esfuerzo hecho.

La responsable socialista recordó que el Consistorio ni siquiera alegó a la ley de financiación municipal que ahora denuesta, mientras el grupo del PP en las Cortes planteó incrementar la aportación inicial a la capital un 162% (de 8 a 21 millones) y al resto de municipios, un 28,8% (de 20,9 a 27 millones a repartir). Y este requeriría una inyección extra en el citado fondo, pasando de 30,6 a 51 millones. "Atendemos al resto con el mismo respeto, hay que buscar un equilibrio para evitar una discriminación territorial", aseveró.

"Mano tendida"

En respuesta, la concejala de Hacienda y portavoz del PP en el Ayuntamiento, María Navarro, pidió "respeto" al trabajo de los técnicos y remarcó que "los ciudadanos quieren que se ponga el interés general por encima de todo". La edil aseguró que Azcón ha mantenido siempre la lealtad institucional y "sigue tendiendo la mano" a Lambán pese a los últimos encontronazos. "Lo que no vamos a hacer es entrar en insultos personales contra nadie. Eso no lleva a ningún sitio", expuso.

Según dijo, para llegar a acuerdos en beneficio de Zaragoza y de Aragón "hay que escuchar", y declaraciones como las de Mayte Pérez "lo único que hacen es evitarlos". El problema, insistió, es que se ha pasado de una Ley de Capitalidad a una "que financia a todos los ayuntamientos por igual". "Siempre hemos intentado defender a Zaragoza y a sus vecinos por encima de todo. Lo que no puede ser es que haya una ley que haya reducido la prerrogativa de ser capital de Aragón", subrayó.