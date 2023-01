La podemista Maru Díaz entra en campaña criticando al PSOE de Lambán por las eólicas, el porcino y el aborto

La consejera de Ciencia, la podemista Maru Díaz, ha aprovechado la conmemoración del noveno aniversario de Podemos para abrir su campaña electoral con críticas al PSOE de Javier Lambán, su socio de Gobierno. Tras analizar los logros alcanzados por su formación en los últimos años, Díaz ha señalado que en los próximos meses el PSOE va a "intentar dar una imagen de reforma", "más moderna", "un poco más progresistas" y tratará de "apropiarse" de la gestión que ha realizado su formación.

En el acto al que ha acudido Ione Belarra, y que se ha celebrado en el centro cívico Río Ebro de Zaragoza, ha alertado sobre los socialistas a los más de 250 asistentes: "Hablarán como nosotros, pero no son como nosotros". Se ha referido a un acto sobre energía, 'Enciende Aragón' , para indicar que el PSOE de Lambán hablará a partir de ahora de comunidades energéticas locales y de la reversión de saltos hidráulicos, aunque de hecho hace meses que ya lo viene haciendo. Y Díaz les ha acusado de "bloquear durante ocho años su ley del cambio climático" y no crear una "empresa pública de energía" que llevan tiempos proponiendo desde Podemos.

Las críticas no se han quedado ahí. Hasta 2008 se ha remontado la podemista para afear al PSOE las medidas que tomó en los primeros años de la crisis. Maru Díaz ha recordado que Podemos es “un socio incómodo” para el PSOE tanto en Aragón como en Madrid, pero ha dicho que los socialistas también saben que sin ellos "no se habría hecho ni un tercio de lo hecho en esta crisis". También se ha referido a la polémica en torno al aborto y, en este sentido, ha acusado al PSOE de "derivar a la privada los abortos" y ha asegurado que "en Huesca y Teruel no se pueda abortar", lo que obliga a las embarazadas a trasladarse a Zaragoza para poder hacerlo.

También ha criticado la podemista la gestión del alcalde de Zaragoza y candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, al que ha acusado de invertir "cero euros" a ayudar a las familias a afrontar la inflación, la subida de los alquileres y la subida de la luz. Ha recordado, además, que el alcalde del PP “se ha dejado sin gastar 6 millones de euros, que podrían haber permitido dar ayudas de 200 euros a 30.000 familias que lo están pasando mal y han devuelto un millón de euros en ayudas a domicilio, siendo que en Delicias tenemos más de 1.000 familias que las necesitan”. “Es el modelo del PP donde gobierna” y en este sentido Díaz ha mencionado también Murcia y Madrid.

El director general de Medio Ambiente y candidato podemista por Teruel, Diego Bayona, ha criticado que mientras Podemos apuesta por promover en Teruel la innovación y la conectividad en el medio rural, sus socios del Gobierno "siguen empeñados en apostar por el pelotazo energético de las renovables". También ha criticado que la apuesta podemista por la calidad contrasta con su empeño en "producir un tercio de los cerdos de toda España, llevarlos a Asia y quedarnos los purines". "Dicen que es una forma de desarrollo estratégica", ha ironizado.