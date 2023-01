Los afectados por los incendios de Ateca y el Moncayo reclaman en Zaragoza ayudas justas y una mejor gestión forestal

“Verano de 2022: más de 252 hectáreas calcinadas en territorio español. En Aragón más de 20.000 en las zonas de Nonaspe, Castejón de Tornos, Calatayud y Moncayo. El peor verano del siglo XXI”. Así, para que no se ha olviden las dramáticas jornadas que vivieron los numerosos pueblos devorados por las llamas en los meses de julio y agosto, ha comenzado el manifiesto leído durante la concentración convocada este sábado en Zaragoza por Pueblos del Moncayo y Plataforma Incendio Comarca de Calatayud.

Más de un centenar de vecinos de las localidades afectadas, agricultores, representantes políticos locales y autonómicos y bomberos forestales han acudido a la protesta portando pancartas con el nombre de las localidades de estas comarcas en las que “estos incendios nos han dejado el corazón negro como el carbón”, como se ha leído en el manifiesto. Pero también han dejado constancia de su indignación y su esperanza plantando de forma simbólica –en cada farola de la plaza que rodea la sede del Gobierno de Aragón– un árbol de papel o cartón que no solo recuerda los efectos del fuego en los bosques y las plantaciones frutícolas de estas zonas, sino que pretende además mostrar “la esperanza de los pueblos que desean que todos los valles que han sido afectados estén llenos de vida y que no se olvide lo que paso, que se recuerde que la gente seguimos viendo todos los días los pinos quemados y cómo los agricultores están arrancando las explotaciones”, ha señalado Eva Estopiñán, portavoz de la Plataforma Incendio Comarca de Calatayud.

Con esta concentración, los afectados por los fuegos que asolaron Aragón durante el pasado verano exigen unas ayudas justas, pero sobre todo “que la Administración analice cómo se está haciendo la prevención extinción y apueste realmente por una gestión forestal y medioambiental sostenible y rentable de los montes públicos y privados”, ha destacado Estopiñan.

La protesta, tras la que se ha celebrado una mesa redonda para analizar desde una visión global cómo se puede mejorar la prevención de incendios, se ha realizado un día después de conocerse que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Calatayud que dirige la instrucción penal sobre el incendio declarado el 18 de julio del año pasado entre Ateca y Bubierca ha dictado un auto en el que declara al Gobierno de Aragón como posible “responsable civil subsidiario” en la causa abierta, a la espera de sentencia.

“Este auto nos da un poco de esperanza, porque realmente creemos que el Gobierno fue responsable ya que la empresa que provocó el incendio ya había causado anteriormente otro fuego y habría que haber tomado medidas”, ha asegurado la portavoz de la Plataforma. Estopiñan ha señalado, sin embargo, que lo que hay que hacer es reconocer que hubo errores, asumirlos y restaurar el daño causado y actuar para que no vuelva a suceder. “Porque si no se hace así, parece que los ciudadanos estamos locos y no tenemos ni idea, pero nosotros estábamos allí y sabemos lo que paso”.

Por el momento, no hay previstas nuevas convocatorias de movilizaciones, pero ambas entidades tienen previsto seguir trabajando a través de mesas redondas para “construir de manera colectiva con propuestas lanzadas desde toda las visiones medidas que mejoren la situación y para que si vuelve a suceder en otro pueblo u otra comarca no les pille tan desprevenidos como nos sucedió a nosotros”, ha destacado.