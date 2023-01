Repollés, contra las medidas antiabortistas en Castilla y León: "No sería legítimo intentar dar un paso atrás"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha sido contundente este lunes en su rechazo al protocolo de medidas antiabortistas anunciado el pasado jueves por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox): “Ha sido una lucha de muchos años y reivindicaciones para admitir que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de la mujer, que no se puede vulnerar”.

“En estos momentos, establecer cualquier serie de cortapisas a la consecución de ese derecho no es más que intentar volver a situaciones anteriores a 2010, en las cuales estaban comprometidos los derechos de las mujeres y creo que nadie que viva en esta sociedad lo tiene que consentir”, aseguró. Repollés, ginecóloga de formación, se mostró “totalmente de acuerdo” con el posicionamiento de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, queha enviado un requerimiento oficial a la Junta de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo: “No sería legítimo intentar dar un paso atrás que pretende el Gobierno de Castilla y León en estos momentos, hay líneas rojas que no se pueden delimitar y desde luego ni se puede poner en tela de juicio la labor de los profesionales ni vulnerar la ley legítima”.

Tal y como ha añadido: “Los partidos tienen que posicionarse respecto a esta ley, ser claros respecto a lo que opinan de este derecho, y que las aguas vuelvan a su cauce pero sin quitar ni un ápice de la gravedad que supondría intentar modificar este derecho legítimo de las mujeres”.