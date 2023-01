Carmen Ladrón de Guevara: "Zaragoza ha sido muy golpeada por el terrorismo de izquierda"

Los Grapo se cebaron con atentados en Zaragoza. ¿Era por logística o la presencia militar? Es una buena pregunta, que me he hecho al escribir el libro. En Zaragoza no solo fueron los Grapo sino que también aparecieron el Frava o el Colectivo Hoz y Martillo. Fue una ciudad especialmente golpeada y es llamativo, pero no le veo una explicación porque las víctimas no han sido militares en estos casos.

En el secuestro de Publio Cordón en 1995 aun no se ha encontrado el cuerpo del empresario.

En el caso de Cordón, hubo falta de apoyo y respaldo a la familia al principio porque se pensó que no había sido secuestrado. Cuando no hay dudas de que eran los Grapo, la investigación se complica porque le tuvieron encerrado fuera del territorio nacional, hasta que Silva Sande habló y se pudo localizar el lugar donde lo tuvieron. Se pudo poner un poco de luz sobre lo que había ocurrido y se juzgó a dos de los autores materiales (José Antonio Teijelo y María Victoria Gómez). Nos queda una pieza fundamental que es encontrar el cuerpo, pero la Guardia Civil no ha escatimado en medios para localizarlo.



¿El grapo Silva Sande es uno de los pocos que realmente ha colaborado con las Fuerzas de Seguridad del Estado?

Silva Sande es el único caso que he encontrado, junto a Soares Gamboa de ETA, de terroristas que han ofrecido información y han sido clave para resolver un atentado. Es verdad que pudo haberlo hecho durante el juicio, pero no lo hizo. Su declaración sirvió para localizar la casa y enjuiciar a dos miembros del comando. Cuando reclamamos colaboración con la justicia es esto. Solo se ha beneficiado del acercamiento a un centro penitenciario cerca de su domicilio (Galicia); no ha progresado en grado ni ha tenido otras ventajas.



Jesús Argudo, vigilante de GM, fue asesinado por el Frava en 1980 y se llevó en un juzgado de Zaragoza, pero se archivó y no le facilitan el sumario a la familia.

Es uno de los casos sin resolver, que fue un desamparo máximo al principio para la familia. Se quiso atribuir a otras cosas, se quedó en la jurisdicción ordinaria en Zaragoza y no se trasladó a la Audiencia Nacional. El empeño de la familia y el apoyo de la fiscalía supuso reabrir la causa y recopilar las investigaciones que se hicieron. El derecho a la verdad de la víctima abarca que le informen del resultado de lo que ha investigado la Guardia Civil y no siempre implica que le den el sumario. Me he encontrado de todo.



¿Cómo afronta la acusación del asesinato de Manuel Giménez Abad y el juicio de Josu Ternera?

El de Giménez Abad lo afronto pensando en la familia, que lleva tanto tiempo esperando y lo que quiere es cerrarlo. Ha sido una instrucción compleja al reabrirlo porque esperábamos mucho de Francia. Conseguimos identificar a la segunda partícipe en el atentado, Miren Itxaso, y la investigación se alargó. Espero que lleguemos a juicio cuando antes y deseo que se haga justicia con la condena porque la familia se lo merece. El de Josu Ternera lo afronto con la incertidumbre de que regularice su situación en Francia y, aunque está señalada la fecha del juicio (enero de 2024), estamos supeditados a sus causas pendientes allí.