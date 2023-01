Arturo Aliaga: "Voy a defender el honor del PAR por encima de todo y dije, digo y diré que la sentencia no se va a recurrir"

Visiblemente afectado, el presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha advertido este lunes que los díscolos de su Ejecutiva que quieren recurrir la sentencia que tumbó el último congreso del partido no están "legitimados" para hacerlo. "He mandado un escrito al secretario general del partido advirtiéndole de que no está legitimado para hacerlo. Una cosa es que tenga la competencia delegada de los estatutos de vender y comprar, y otra que la tenga para esta cuestión", ha señalado, y ha criticado la reunión donde se adoptó la decisión, un encuentro que para él tiene tanta validez como "si se juntaran para jugar al mus".

También ha firmado un escrito dirigido al juez, en el que le dice que como presidente quiere cumplir la sentencia desde el primer día. Le pidió, por ello, aclaraciones el 16 de diciembre. "Soy un hombre de legalidad y quiero cumplir la sentencia", reiteró. Y en ese mismo escrito le dice al juez que el recurso que han presentado es "ilegítimo".

Aliaga tachado de "inhumano y cruel" lo que le están haciendo como persona y a su familia. Y ha relatado de manera pormenorizada cómo la rebelión interna se ha forjado mientras estaba, por covid, en el hospital. A pesar del "estrés" que están generando a su familia, ha recalcado: "Voy a defender mi honor por encima de todo y digo, dije y diré que esta sentencia se va a cumplir". Y a quienes le quieren "echar de presidente" les ha recordado que "no será fácil que echen a un presidente elegido en un congreso por el 80% y en torno al 51,2% en el siguiente". "Pero elegido democráticamente. Y si el juez, en la sentencia, ha tumbado el congreso, se repite. Si algo se ha hecho mal hay que corregirlo", ha argumentado.

No ha concretado Aliaga si va a convocar la Ejecutiva como reclaman los díscolos y los críticos. "Estoy seriamente afectado, incluso en mi salud. Pero no voy a doblar la rodilla ante los que quieren manchar la imagen del partido y no cumplir una sentencia que condena algo que se hizo mal".

También se ha referido a la Ejecutiva del 2 de diciembre, del que hay redactado un borrador. "Igual que dije que mi intención era convocar un congreso, manifesté mi voluntad política de cumplir la sentencia y convocar el congreso", ha recordado. Ha explicado, pese a ello, que no se llegó a hacer porque "convocar el congreso es un acto formal, hay que poner fecha, quién participa", y como entonces no estaba claro, pidió información al juez.