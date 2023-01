"En los casos de violencia de género, somos invisibles. La sociedad no nos ve, no nos escucha"

"Eres una subnormal. Solo sirves para una cosa. Desgraciada. Desagradecida. Retrasada. Inútil...No nos ven. No nos escuchan. Somos invisibles y la sociedad nos hace vulnerables". Todos estos adjetivos calificativos y estos gritos de atención forman parte del guión del cortometraje ‘Voces’, realizado por las usuarias del programa ‘Favorecer la salud integral de las mujeres con discapacidad intelectual’,. Un trabajo que fue merecedor de un accésit durante su presentación en el festival Be free, y en el que se aborda el problema de la violencia de género dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual.

Palabras y frases despectivas y humillantes que no solo forman parte de esta ficción, si no que algunas de sus ocho protagonistas han vivido en carne propia y quieren contar en voz alta para que "la sociedad vea que cuando una mujer con discapacidad es víctima de violencia de género es muy difícil que la crean. De ahí lo importante que es que visibilicemos este problema, que lo contemos para que la gente nos apoye. Y también para encontrar apoyo en familiares, amigos o conocidos, con el propósito de ponerle fin", explica Vanesa, una de las protagonistas de este cortometraje.

Ella fue víctima de violencia física y sexual, y también económica y psicológica y la sufrió de manos de una persona muy próxima a ella. Bloqueada por la situación, en un primer momento Vanesa no se lo contó a nadie, pero luego lo verbalizó delante de su abogado, quien la animó a denunciarlo y contarlo a sus familiares. "Mi familia me apoyó desde el primer momento en el que lo supo, pero la justicia no. Es más, apoyaron al agresor por ser también una persona con discapacidad", recuerda esta joven risueña y comprometida quien, lejos de lamentarse, se dedica a contar la realidad de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y hace cuatro años volvió a darle una nueva oportunidad al amor.

Ella es una de las mujeres que forman parte del programa ‘Favorecer la salud integral de las mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo’, coordinado por Andrea Lorente, quien también es la directora del corto ‘Voces’. Un grupo de trabajo cuya finalidad es "mejorar la mejorar la calidad de vida de las mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Escucharlas y poner sobre la mesa su realidad y problemática diaria, para poder encontrar soluciones a cuestiones de lo más diversas, como la violencia de género", explica.

Formación y apoyo

En este sentido, Andrea insiste en que son muy importantes los talleres que realizan: ‘Apoyo mutuo’, específico para madres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo; y ‘Mejora tu salud’, a través del cual se trabajan los diferentes tipos de salud: física, social y psicológica.

Y el resultado no puede ser más positivo, ya que algunas mujeres, como Alba, protagonista también del corto, tienen muy claro que "no hay que callarse. Tenemos que luchar por nuestros derechos y, si un juez no se cree nuestro relato, tenemos que buscar la manera de que lo haga, porque a las mujeres con discapacidad, que son víctimas de violencia de género, hay que creerlas y no poner en tela de juicio su historia", indica la joven, quien también sufrió episodios de violencia machista de manos de una persona muy cercana.

* La dura realidad en cifras Según el último informe de Plena inclusión con datos sobre violencia machista , las mujeres con discapacidad, en relación a las mujeres sin discapacidad, sufren más comúnmente violencia física por parte de alguna pareja, de hecho un 12% sufre violencia severa frente al 6,4% de las mujeres sin discapacidad.

El 22,1%, reconoce que ha sufrido violencia sexual de parte de alguna ex pareja. En el caso de las mujeres sin discapacidad este porcentaje es 10 puntos menor, 12,9%.

Sobre la violencia psicológica emocional, el 16,8% de las mujeres con discapacidad, frente al 9,0% de las mujeres sin discapacidad, manifiestan haber sufrido amenazas verbales, o insultos, o menosprecio en público por parte de su pareja actual.