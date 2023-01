Denuncian el mal estado del IES José Manuel Blecua

El mal estado de las cubiertas provoca humedades y goteras en el edificio de Formación Profesional, que también carece de ascensor. y en el gimnasio y el aula de tecnología del inmueble del IES. Los vestuarios requieren una reforma integral, hay que sustituir los ventanales de los pasillos y las vigas del salón de actos están deterioradas.

Estas son algunas deficiencias que presenta el instituto José Manuel Blecua del zaragozano barrio de Torrero. Así lo denuncian las familias del centro y la asociación de vecinos La Paz, que esgrimen un informe técnico elaborado en el año 2020 por un arquitecto a petición del equipo directivo en el que se recogen con detalle los problemas que presentan los dos edificios que componen el IES y los patios. El coste para solucionarlos, según este estudio, se elevaba en ese momento a 689.618 euros, un presupuesto estimativo que hoy sería sensiblemente superior.

"Empezamos el curso con una campaña de denuncia en redes sociales esperando, como mínimo, el compromiso de intervenir en las cubiertas del edificio de FP, con aulas inutilizadas por las goteras y las humedades, y en otros tejados que también sufren filtraciones, pero Educación hace oídos sordos", criticó Pilar Aliaga, presidenta de la Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA).

Tenían esperanzas en que las obras que necesita el instituto se incluyeran en el nuevo plan de infraestructuras del Departamento de Educación del Gobierno aragonés, pero, de momento, no tienen ninguna noticia positiva de cara a este 2023. "No sé con qué criterios se prioriza arreglar unos centros u otros, pero parece más una sorteo de la lotería que otra cosa, y no hemos sido agraciados todavía", ironizó. Recordó que hace ocho años se llevó a cabo "un lavado de imagen" del interior del instituto, con el pintado de los pasillos y "la transformación de la entrada que quedó espectacular", pero "los desperfectos graves no se han solucionado".

Recientemente Izquierda Unida afeó al equipo de gobierno cuatripartito que en los presupuestos de la Comunidad para 2023 no aparecen algunos centros "muy necesitados y con actuaciones urgentes", entre los que mencionó el José María Blecua, además del Conde Aranda de Alagón y el colegio Odón de Buen de Zuera. Esta formación política aseguró que desconfía de la voluntad de la DGA de presentar el segundo plan de infraestructuras educativas "que arrastra ya más de dos años de retraso".

El IES Blecua se compone de dos edificios, uno para enseñanza secundaria y otro para FP, situados en sendos recintos independientes. Casi medio millar de alumnos acuden a clase presencialmente y cuenta con más de mil estudiantes a distancia y una plantilla de 88 docentes.

La eliminación de las barreras arquitectónicas, la reparación de los pavimentos de algunas pistas deportivas y la restauración del muro exterior de aulario de FP en la calle Oviedo son otras mejoras que exigen la comunidad educativa y los vecinos.