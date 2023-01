David Melero: “Compramos el décimo premiado por casualidad una hora antes de que se cerrase la venta”

Aunque llevan 12 años vendiendo lotería desde el bar El Nacional, ubicado a pie de carretera en la localidad zaragozana de Villamayor de Gállego, lo que jamás habrían imaginado David Melero y su compañera, Sandra Hernández, era que les acabaría tocando el décimo menos pensado. “Lo hemos comprado por casualidad, apenas una hora antes de que se cerrase la venta en la terminal a las 10.00 de la mañana”, relata el zaragozano, todavía incrédulo.

David levantaba la persiana del bar, como cada mañana, a las 6.00. Cuando iba a abrir la máquina expendedora de su punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, se ha dado cuenta de que todavía repartía suerte aunque faltaba muy poco para el sorteo de la Lotería del Niño, celebrado a las 12.00. “No me acordaba de que cerraba y he dicho, voy a sacar uno, así sin pensarlo demasiado”, asegura.

"Siempre decía que si algún día me tocaba cerraría el bar e invitaría a celebrarlo a todo el mundo, y aquí me he quedado trabajando toda la mañana"

“Cuando ha salido el segundo premio le he dicho a Sandra: 'mira a ver el número que me suena”, reconoce, entre risas. ¡Cómo no le iba a sonar si acababa de adquirirlo tan solo unos minutos antes! Y es que, finalmente y contra todo pronóstico, el 72289 era el número agraciado con el segundo premio de la Lotería de El Niño, un premio muy repartido entre todo el país. En Aragón se han vendido cuatro décimos de ese número por terminal: además del que ha ganado David Melero, otro ha ido a parar a Binéfar, otro décimo a Jaca y el cuarto boleto premiado ha sido expendido por máquina en la administración 2 de Zaragoza.

“Ojalá hubiera tocado el que vendíamos nosotros. Habría sido chulo porque habría ganado medio pueblo. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar de haber tenido suerte”, admite el hostelero David Melero, que asegura que habían vendido más de 300 números. “No solo a vecinos, también a mucha gente que viene de paso”, añade.

Esa decisión improvisada les ha valido nada más y nada menos que un regalo de 75.000 euros. Un dinero que, aseguran, les vendrá muy bien para tapar algunos agujeros y hacer frente a la “complicada vida de un autónomo”. “Siempre decía que si algún día me tocaba cerraría el bar e invitaría a celebrarlo a todo el mundo, y aquí me he quedado trabajando toda la mañana”, reflexiona.

No obstante, asegura que utilizarán el premio para arreglar la habitación de sus hijos, hacer frente a algunos gastos y, con lo que se pueda “ahorrar un poco”.