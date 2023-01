Vandalizan varias figuras del belén instalado en la plaza de la Fuente de Lécera

El belén instalado por el Ayuntamiento de Lécera en la plaza de la Fuente de este municipio del Campo de Belchite amaneció el día 1 de enero con tres figuras rotas: dos de los tres reyes magos y el Niño Jesús.

No es la primera vez que rompen piezas de este nacimiento. De hecho, tal y como ha explicado este lunes el alcalde, Teodoro Marco Quílez, estos actos vandálicos se repiten por tercera vez consecutiva, por lo que el Consistorio no descarta instalar algún sistema de vigilancia. Las figuras que se destrozaron durante la Nochevieja y el resto del conjunto se guardan ahora en el almacén municipal. "Llevamos una temporada que hay unos cuantos que se entretienen haciendo lo que no deben. Y ya no es tanto el tema económico, sino que están jugando con la ilusión de los niños", dijo, al mismo tiempo que señaló que "ahora en el pueblo, durante las Navidades, puede haber 70 u 80 pequeños".

El belén no se repondrá ya estas Navidades: "La primera idea fue retirar los actos de Navidad, pero vamos a continuar igual, aunque sin nacimiento". El buzón real se ha trasladado a la puerta del ayuntamiento.

En la página de Facebook, el Ayuntamiento de Lécera ha lamentado que "haya gente que con toda la ilusión del mundo trabaje para su pueblo y otros decidan divertirse así...". "No respetan ni tradiciones ni la ilusión de los niños", ha concluido, junto a cuatro fotografías que muestran los daños producidos en este belén municipal.