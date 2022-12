De China a Marruecos: así se celebra la Nochevieja en el resto del mundo

Llegó el día. Hoy se despide el 2022 y se da paso a un año nuevo. Las uvas volverán a ser protagonistas de la noche, al igual que las copas de cava. Es la tradición en España. Cada país tiene sus costumbres particulares a la hora de celebrar la Nochevieja. Los italianos comen lentejas, los griegos sirven un pan con albahaca en el que hay escondida una moneda y en Japón suenan hasta 108 campanadas a medianoche. Sin duda, cada país tiene su singularidad.

Chinos en Aragón

Rong Jun, de 29 años, a las puertas del bazar que regenta. HA

La celebración de la Navidad en China es fruto de la influencia occidental y consigue animar las compras y el consumo entre los ciudadanos, pero en pocos casos se puede vincular directamente con las creencias religiosas del pueblo chino. Estos días no son festivos en China, pero se celebra en gran medida en las grandes ciudades del país, como Pekín, Hong Kong, Shanghái y Cantón, donde viven un gran número de expatriados que han ayudado a extender la tradición.

"Nosotros celebramos el Nuevo Año Chino que, en esta ocasión es el 22 de enero. Ese día salimos a comer a un restaurante español o nos vamos de camping. Solemos reunirnos con familia y amigos", explica Rong Jun, de 29 años, que lleva seis en la capital aragonesa. A pesar de que tradicionalmente siempre se suelen reunir con toda la familia, Jun no podrá reencontrarse con sus abuelos. "Allí la gente cobra muy poca pensión, entre 600 y 700 euros y no pueden estar yendo y viniendo", argumenta.

Sin olvidar sus costumbres, también celebran la Nochevieja con amigos españoles. "Nos juntamos también y seguimos las tradiciones de aquí. Algunos cerramos los bazares, aunque hay quienes prefieren mantenerlo abierto ese día", añade.

Marroquís en Aragón

Abderahman Omary, que regenta una tienda de alfombras. HA

En Marruecos, el fin de año no se celebra con la pasión y el despliegue de animación que se hace en los países cristianos. Por tanto, no suelen ni decorar ni iluminar las casas ni las calles.

"Nosotros, por nuestra religión no podemos beber. Mi familia y yo, lo que solemos hacer es ir al centro de la ciudad y ver el ambiente de la plaza del Pilar. Luego volvemos a casa y vemos las campanadas en Aragón TV. Pero no tomamos las uvas", cuenta Abderahman Omary, que regenta una tienda de alfombras. Este marroquí asegura que hay compatriotas suyos que viven en España y que sí que celebran estas fiestas.

Pakistanís en Aragón

Mohammed-Yasir y Sileandar-Yaza viven en Zaragoza desde hace un tiempo y trabajan en un establecimiento que se dedica a preparar kebabs. HA

En Pakistán, la Navidad se celebra con actos religiosos y actividades familiares. Pese a que es un país principalmente islámico, la comunidad cristiana celebra estas fechas cantando villancicos y acudiendo a sus iglesias.

Mohammed-Yasir y Sileandar-Yaza viven en Zaragoza desde hace un tiempo y trabajan en un establecimiento que se dedica a preparar kebabs. "En nuestro país se celebra, pero yo, por ejemplo, tengo a toda mi familia allí y solo he venido para trabajar. Entonces, no tengo con quién disfrutar de estas fechas. Vendré al kebab y luego me iré a la cama", sostiene Mohammed-Yasir. Su compañero, que vive junto a su mujer en la capital aragonesa, tampoco tiene intención de hacer nada especial.

Dominicanos en Aragón

César Félix, dominicano de nacimiento y asentado en la capital aragonesa, HA

En República Dominicana, al igual que en la mayoría de lugares de Sudamérica, la Navidad se celebra de una forma similar a la de España. Reunión más familiar en Nochebuena y en ocasiones, con amigos en Nochevieja. La única diferencia es la gastronomía.

César Félix, dominicano de nacimiento y asentado en la capital aragonesa, suele celebrar estas fechas con toda su familia. "Hasta 15 personas nos reunimos y algunos vienen de mi país para estas fechas. Para nosotros son muy importantes", asegura. Habitualmente, cocinan pierna de cerdo al horno, aguacate y plátano frito. "Allí, en mi país, no hay costumbre de tomar las uvas, pero nosotros aquí, sí", especifica.