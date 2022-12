La prisión de los terroristas de la 'vía Nanclares'

La prisión de Zuera nació en julio de 2001 y en las dos décadas que lleva en funcionamiento ha sido utilizado por los Gobiernos del PSOE y el PP como un centro penitenciario de acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, cuando estos mostraban que se desvinculaban con la banda armada y pedían perdón a las víctimas.

Este proceso de buscar separaciones dentro de la banda terrorista hizo que el centro penitenciario de Aragón y el de Villabona (Asturias) fueran los elegidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo en los años 2008 y 2009, para acoger a los etarras que pertenecían a la denominada 'vía Nanclares' como camino previo a su envío a las cárceles del País Vasco.

El exdirector de la prisión de Zuera, Luis Lozano, convivió esos años con internos de ETA como Carmen Guisasola, José Luis Urrusolo y Kepa Pikabea, que predicaban la negociación con el Gobierno y acabaron en las prisiones del País Vasco, para posteriormente quedar en libertad. De hecho, fueron utilizados por Interior para debilitar la banda en las cárceles.

José Luis Urrusolo, durante su juicio en la Audiencia Nacional. EFE

En 2009, llegaron a trasladar al centro de Zuera hasta a 22 presos de la banda terrorista por una decisión del Ejecutivo socialista, el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, la aragonesa Mercedes Gallizo.

En esos años también fue muy conocido el jefe de la banda terrorista Francisco Múgica Garmendia, alias ‘Pakito’, que fue condenado por su participación en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza (donde fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores) y una macabra paradoja hizo que acabara saliendo libre el 11 de diciembre de 2020, el mismo día del aniversario de aquel terrible atentado.

Aunque Pakito era utilizado por el Ejecutivo y se convirtió en el interlocutor del director del centro para solucionar cualquier problema con los etarras, su posición no fue tan favorable al Gobierno como lo fueron Guisasola, Urrusolo y Pikabea. Pakito no llegó a ser trasladado al País Vasco.

Por otro lado, su compañero Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, que había sido traslado al centro penitenciario aragonés en 2009 procedente de Cádiz, fue trasladado cinco años después (2014) por el Gobierno del PP, a la prisión de Villena (Alicante). El antiguo jefe del aparato militar de ETA fue condenado como inductor del atentado de Hipercor.

Maite Pedrosa, miembro del comando Andalucía, con su pareja Mikel Azurmendi. Ambos eran pareja. Heraldo

Fuentes penitenciarias señalan que también estuvieron entre los internos de Zuera Mikel Azurmendi Peñagaricano y su pareja Maite Pedrosa Barrechenea, autor y cómplice del asesinato en Sevilla del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García en 1998, quienes cumplían penas en Valencia y fueron trasladados a la cárcel de Zaragoza en noviembre de 2020.

Azurmendi Peñagaricano, condenado a 30 años como responsable del atentado del político y su mujer, junto a su pareja Maite Pedrosa Barrechenea, pasaron un año en el centro penitenciario aragonés hasta que ambos fueron trasladados al de El Dueso (Cantabria).

Pedro José Leguina, 'Txiki', imagen de su extradición de Francia a España en 2001. Efe

En marzo del 2021, el sanguinario etarra Pedro José (Kepa) Leguina Aurre, alias ‘Txiki’ o ‘Quepatxo’, de 67 años, sal ió en libertad de la prisión de Zuera después de estar 20 años encarcelado por asesinar a tres guardias civiles en Azpeitia (Guipúzcoa) en 1979, por lo que fue condenado a 90 años. Por estos crímenes, en 1999 fue detenido en el aeropuerto de Charles de Gaulle, en París, y extraditado. Solo fue juzgado por ese atentado, pero las Fuerzas de Seguridad del Estado le atribuyen un total de 15 víctimas mortales.

Un portavoz del sindicato Acaip-UGT señala que el colectivo de funcionarios de prisiones consideran que el terrorismo de ETA han sido una "fuente de preocupación", porque ellos se consideraban como "un objetivo de la banda armada". "Ahora, no tener presos de ETA en Zuera no nos puede hacer olvidar lo que vivimos y lo que ha pasado con el terrorismo en España, así como no olvidar a las víctimas, entre las que nos hemos encontrado amenazados varias veces. No se puede olvidar la banda ni dejar en manos de los terroristas el relato de los hechos", señala a HERALDO. "Nuestro trabajo ha sido siempre conservar el orden en las prisiones y el trato con los presos conforme a la ley, aunque ha sido gente que nos ha tenido en un punto de mira".

El funcionario agrega que su manera de actuar estaba definida por la profesionalidad y el mandato constitucional en pro de la reinserción de los internos. "Si la prisión de Zuera ha quedado sin etarras, no va a cambair nuestro trabajo porque tendremos que hacer lo mismo con todos los demás presos", agrega.

