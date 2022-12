Cs votará no a los Presupuestos de Aragón por el "nulo interés" del cuatripartito

Ciudadanos votará en contra de los presupuestos de Aragón para 2023 porque el Gobierno de Aragón no ha tenido "el más mínimo interés" en que los apoyara y sólo ha aprobado 4 de las 158 enmiendas que presentó el grupo parlamentario destinadas a mejorar la sanidad, principalmente, y el "alivio fiscal", por lo que han criticado al Ejecutivo de haber actuado como una "apisonadora" en lo que ha definido "una inocentada de mal gusto".

Así lo han anunciado este miércoles el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, y el portavoz de Hacienda, José Luis Saz, en la que han resaltado el "talante conciliador" de Cs y recordado que su grupo aprobó el techo de gasto y se abstuvo en la tramitación de la ley de presupuestos para "abrir la puerta a la negociación" con el trámite de enmiendas.

El resultado, según Pérez Calvo, ha sido una "pedrea de pocos euros", 75.000 en tres enmiendas de Cs y 100.000 en otra transaccionada con IU, cuando aspiraban a mover más de 60, con casi 37 en Sanidad, por lo que ha lamentado que el Gobierno de Aragón haya "usado" a su grupo parlamentario de "tapadera" para que no se le acuse de aplicar el rodillo.

Ha criticado también Pérez Calvo que del total de enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, 1.008, sólo se hayan incorporado al texto que se votará este jueves en Pleno 67, y, de ellas, 54 sean conjuntas del cuatripartito (PSOE, Podemos, PAR y CHA).

"Si eso no es un rodillo no sé cómo lo podemos llamar", ha expresado el líder de Cs en Aragón, para quien es "difícil de explicar" por qué se han rechazado enmiendas destinadas a mejoras en sanidad o la ganadería extensiva y ha criticado que "no quieran saber nada del alivio fiscal" que el cuatripartito "se ha despachado con un plan de mínimos".

Por su parte, el portavoz de Hacienda de la formación liberal, José Luis Saz, ha lamentado la oportunidad perdida por el Gobierno de Aragón. "Hemos intentado llegar a acuerdos pero ha sido imposible. 75.000 euros de tres enmiendas y una de 100.000 transaccionados, eso son migajas. Parece que el Gobierno ha utilizado la ponencia para corregir los errores cometidos en la confección del presupuesto", ha añadido.