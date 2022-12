Lambán: "No descarto bonificar al 20% el transporte público. Veremos el impacto y tomaremos una decisión"

Aun compartiendo el espíritu de las críticas de José Luis Soro, consejero de Vertebración de la DGA, que tildó de "chantaje" de Pedro Sánchez de vincular la bonificación estatal del 30% al transporte público a que las autonomías y los municipios aporten un 20% adicional, el presidente de Aragón, Javier Lambán "no descarta" aplicarla. "Estudiaremos la situación, veremos los impactos y tomaremos una decisión. En absoluto descarto que la DGA asuma su 20%", ha recalcado. Ha mostrado su malestar por la fórmula utilizada al comunicarlo, que llegar justo cuando la DGA está a punto de aprobar el presupuesto. "Acoplar una medida de esta naturaleza implica una dificultad importante", ha recordado, antes de lamentar la "falta de sensibilidad" no solo del Gobierno de Pedro Sánchez, sino de todos, al tomar este tipo de decisiones sin consultar a los afectados.

El problema será mayor para grandes ciudades como Zaragoza, donde el impacto en las arcas públicas de la bonificación del 20%% será notable. Pese a ello, Lambán no tiene previsto pedir a Zaragoza, a Huesca y a Teruel que lo apliquen. "No tengo ningún título para entrometerme en la autonomía municipal de Huesca, Zaragoza y Teruel. Aparte de que creo que los alcaldes no me lo permitirían, y harían bien", ha recalcado.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, ha insistido en que les molesta "que no se nos haya consultado". La ayuda al transporte público "es un agravio que no contempla realidad territorial de Aragón con 47.000 kilómetros, 731 municipios y una capital aragonesa de 700.000 habitantes. Necesitamos ayuda para poder atender esa bonificación del transporte", ha destacado. "Tenemos foros de cogobernanza entre el Ejecutivo central y el autonómico y nos podían haber consultado, dado que esta decisión llega en tiempo de descuento" al publicarse un día antes de la aprobación de los presupuestos. Asimismo, ha indicado que el consejero de Transportes, José Luis Soro, "ya ha trasladado su malestar al Ministerio y nos molesta mucho que no se nos haya consultado".

Lambán ha aplaudido el resto de las ayudas incluidas en este tercer paquete anticrisis. "Creo que el Gobierno de Sánchez, ante el impacto que la inflación está teniendo en las familias, está reaccionando de manera rápida, con ayudas cuantiosas y dirigidas a quienes realmente las necesitan", ha indicado. Respecto al momento en el que ha decidido aplicarlas, ha señalado que quizá dentro de un tiempo "se tienen que arbitrar otras".

También ha anunciado Lambán que la ayuda de 200 euros a familias vulnerables se repartirán tan pronto como sea posible, tras la previsible aprobación este jueves del presupuesto.