El Senado pide la palabra: "Tenemos más atención y más presión"

Los Presupuestos Generales del Estado, nueve leyes, un cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, la reforma del Estatuto de Aragón, cinco comisiones y un histórico veto por parte del Tribunal Constitucional. Todo -y algo más- en apenas tres días. No está mal para un hemiciclo que hasta hace pocos meses languidecía a la sombra del Congreso y de la Moncloa. El Senado vive una segunda juventud bajo los flashes que atraen las estrellas políticas nacionales, que se han trasladado a un ‘photocall’ en desuso. Los senadores aragoneses celebran que así se visibiliza su labor, pero piden aprovechar el tirón para darle a la Cámara Alta las competencias, la agilidad y el peso territorial que merece. Porque son conscientes de que la onda expansiva de la actual explosión mediática no durará mucho, no más allá de las elecciones.

Será entonces cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abandone la Cámara Alta para poner rumbo a la carrera de San Jerónimo. Él y su núcleo duro de Génova, la mayoría senadores, como Elías Bendodo, Juan Bravo, Miguel Tellado o Pedro Rollán. Mientras, los debates con el presidente del Gobierno llenarán los pasillos de periodistas. "La llegada del líder de la oposición ha traído un foco que no teníamos", reconoce Gonzalo Palacín, secretario general del PSOE en el Senado. Para el de Monzón, "mucho del trabajo que se venía haciendo tiene ahora más visibilidad", aunque "quizá la presión también es mayor".

Más aún en una semana en la que el Tribunal Constitucional (TC), en una decisión histórica, ha vetado un debate en la Cámara Alta, precisamente el de la renovación de los órganos judiciales. En este asalto, los aragoneses no se salen del discurso oficial. "En un auto sin precedentes se nos ha hurtado la posibilidad de votar las partes dispositivas que ayudarían a romper el bloqueo. La crisis institucional tiene como responsable al PP", defiende Palacín. Su tesis choca con la de Ana Alós, senadora de la formación conservadora. A juicio de la oscense, el Gobierno, con la tramitación exprés de la reforma, "ha pretendido hurtar el debate", por lo que los magistrados "han defendido los derechos de los parlamentarios".

Mientras, los partidos minoritarios tienen claro que la responsabilidad recae en ambos. "Son culpables los dos, uno por bloquear la renovación del TC y el otro por buscar una solución rápida en vez de una normal", apunta Beatriz Martín, senadora de Teruel Existe. En la misma línea, el representante del PAR en la Cámara Alta, Clemente Sánchez-Garnica, cree que "se están instrumentalizando políticamente los órganos constitucionales".

Juego de mayorías

Al margen del sonado choque institucional de esta semana y de la presencia de Feijóo, Alós apunta una clave más para explicar el ‘renacer’ del Senado. "Las mayorías no son las mismas que en el Congreso", recuerda, lo que ha permitido devolver a la carrera de San Jerónimo un buen puñado de leyes: entre otras, la de Ciencia, la Concursal, la de Deporte y, también, la polémica del ‘solo sí es sí’.

Por todo ello, los senadores aragoneses creen que es momento de mejorar el funcionamiento del hemiciclo. Para empezar, devolviéndole su papel de institución legislativa de segunda lectura. Martín pide "mayor participación" y evitar la tramitación urgente. "Nos hemos convertido en una cámara de alta velocidad, la capacidad que tenemos para pensar las leyes y mejorarlas es muy limitada", coincide Sánchez-Garnica.

Palacín se defiende: "Nos movemos con plazos cortos y quizá no tenemos tanto tiempo para gestionar todas las reivindicaciones de otros grupos, pero el PSOE intenta siempre mejorar los consensos que salen del Congreso", comenta. El senador socialista explica, además, que su grupo ha planteado mejoras en el funcionamiento de la Cámara Alta, como agilizar los trámites plenarios o dar capacidad legislativa a algunas comisiones.

No parece que vaya a lograrse mucho más. La reforma profunda que desde hace décadas se demanda para el Senado, fundamentalmente para reforzar su carácter territorial y otorgarle más competencias, requiere de una modificación de la Constitución, inimaginable con el actual clima político.

Aún así, los senadores no desisten. "Es necesaria una reforma que la convierta en una cámara real y efectiva de representación territorial", reclama Sánchez-Garnica. Martín incluso ha propuesto al presidente del Senado llevar algún pleno fuera de Madrid. "Debemos acercarnos al territorio", concluye.

El PP solicita celebrar la Comisión de Comunidades Autónomas

En la discusión para la mejora de las funciones y competencias del Senado hay una petición recurrente: que se convoque más a menudo la Comisión General de Comunidades Autónomas. Este foro permite a los senadores debatir sobre temas territoriales con los representantes del Gobierno central y de los autonómicos. Sin embargo, como denuncian los aragoneses en la Cámara Alta, apenas se celebra.

"Tendría que reunirse una vez al año y solo ha habido una esta legislatura", critica Clemente Sánchez-Garnica (PAR). Fue la pasada primavera, convocada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para explicar la gestión de los fondos europeos. Además, los presidentes autonómicos, la ‘salsa’ de esta comisión, delegaron en esta ocasión en los consejeros del ramo. "Es un mecanismo al que se le podría sacar mucho más partido", coincide Gonzalo Palacín, senador del PSOE por Aragón.

Precisamente esa semana se ha registrado una solicitud de convocatoria de esta comisión especial por parte del PP. "Queremos debatir sobre la situación sanitaria, sobre los problemas que afectan al Ministerio y a las comunidades autónomas, para mejorar un servicio público básico", detalla Ana Alós, senadora de la formación conservadora. A su juicio, "los ciudadanos demandan medidas y no se están tomando", tanto en relación al número de médicos como en la gestión del presupuesto sanitario. La Comisión está presidida por el socialista Manuel Cruz y la integran 58 senadores.