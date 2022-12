Antonio Mayoral: "La vida es una experiencia de aprendizaje. Cuanto más vivimos, más aprendemos"

Con orígenes en la localidad oscense de Castejón de Monegros, Antonio Mayoral lleva treinta años dedicado al sector educativo. Empezó como profesor en la Fundación San Valero, lugar en el que descubrió su vocación por el servicio a las personas y a la sociedad. Su interés por explorar nuevas formas de aprendizaje le llevó a embarcarse en SEAS antes de llegar a la compañía Master D en el año 2012.

¿Cómo afrontan el próximo año 2023 en Master D?Afrontamos 2023 con renovada ilusión y un moderado optimismo. Digo moderado porque soy consciente de la complicada situación económica que se prevé para el próximo año. No obstante, intento que las circunstancias externas que no puedo cambiar no alteren la misión de nuestra compañía, que consiste en ayudar a las personas a mejorar sus vidas gracias a la formación. Queremos que el nuevo año sea el que consolide definitivamente la integración en nuestro grupo educativo de todas las empresas que se han ido incorporando durante este último año. Esta circunstancia supondrá importantes mejoras para nuestra comunidad de alumnos y también para los profesionales que formamos parte de este grupo.

¿Qué papel cree que juega la formación en el futuro?El progreso de la sociedad solamente será posible con ciudadanos bien formados. Los avances sociales y económicos vendrán de la mano de la formación. Más aún en momentos de crisis que suelen provocar importantes cambios. Así ha ocurrido estos últimos años con la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia de la covid-19. Y quienes liderarán estos cambios serán aquellos que reúnan las competencias y habilidades necesarias para asumir las nuevas profesiones que vayan surgiendo. La formación del futuro será más práctica y más alineada con la demanda de las empresas. Enseñará contenidos que mejoren las capacidades de los alumnos para adaptarse al nuevo entorno digital, pero sobre todo la formación incidirá en la adquisición de habilidades que es sin duda el reto más complicado para quienes desean seguir progresando profesionalmente. Por otra parte, la búsqueda de estabilidad será otra de las prioridades de esta generación, que se refugiará en el empleo público como garantía ante la inestabilidad social y económica.



¿Hay que seguir aprendiendo?Por supuesto. La vida no es sino una experiencia de aprendizaje. Cuanto más vivimos, más aprendemos. Por eso, en todas las facetas de la vida, no hay que cansarse nunca de estar empezando siempre. Temo al que afirme que ya no necesita nada que aprender.



¿Cuál es el futuro de su sector?El sector educativo está en plena transformación. Por eso es atractivo para los grupos inversores. Su irrupción estos últimos años es una clara señal de que el sector es atractivo y tiene un amplio potencial de crecimiento en nuestro país. Además, su entrada está generando mayor dinamismo y una importante mejora en las metodologías y los recursos docentes. Asimismo, contribuyen decisivamente en los procesos de internacionalización de muchos centros. En definitiva, el sector de la educación generará en los próximos años un mayor impacto en la sociedad.

¿Cuáles son las competencias que debe desarrollar cualquier profesional para su día a día?Es evidente que un profesional debe tener los conocimientos técnicos necesarios para su desempeño diario. Sin embargo, el tejido empresarial es consciente de que lo que diferencia a un gran profesional de otro mediocre no son solo los conocimientos. Hay ciertas actitudes o habilidades, como el trabajo en equipo, el liderazgo o la actitud frente al cambio, que son determinantes para el éxito profesional. Estas competencias son difíciles de aprender y por eso deben ser entrenadas igual o más que la adquisición de conocimientos en la formación. El modelo docente de Master D así lo contempla desde sus inicios en el año 1994. Contamos con un ‘mix’ docente que asegura la adquisición de conocimientos y la integración de estas habilidades para que las personas crezcan de forma holística en su aprendizaje.