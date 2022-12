Julia Ramírez: "Ahora me dan premios, pero he pasado épocas de sentirme muy vulnerable"

2022 ha venido con regalos: el Premio Aragón Investiga a Jóvenes Investigadores y el Premio Tercer Milenio Joven Talento Investigador. ¿Cómo se presenta esta navidad?

Tras dos semanas con mi hija de dos meses ingresada por bronquiolitis, como tantos bebés, esperamos tener una navidad tranquila, en casa los cuatro. Estos meses estoy de baja maternal, utilizando el tiempo para pensar mucho, dar un paso atrás, generar ideas y pensar hacia dónde ir. Voy a empezar contrato Ramón y Cajal y quiero aprovechar a tope esos cinco años.



¿Qué regalo pediría para los jóvenes investigadores españoles?

¡Uy, pediría más de uno! Unas condiciones económicas de acuerdo con su nivel de formación, también una estabilidad para poder conciliar con los planes familiares y personales, pediría recursos y menos problemas burocráticos y bloqueo administrativo. ¡Los Reyes Magos tienen trabajo!



¿Cómo se compagina investigar a alto nivel y formar una familia?

He tenido dos hijos en año y medio y asusta un poco. En esta profesión, si te paras a pensarlo, no lo haces, porque al final es un parón, pero me siento afortunada. Mi madre es investigadora y, cuando nací yo, estaba haciendo la tesis y no tuvo ni baja maternal. Hoy, organismos como el European Research Council dan una tregua de 18 meses en los plazos a las madres. Yo no estaba dispuesta a sacrificar la parte familiar porque esta profesión sea difícil. Conozco a muchas mujeres que concilian muy bien y son brillantes; me dan mucho ánimo y me hacen pensar que son perfectamente compatibles; son referentes para mí.



Ahora la referente es usted.

Hace unos años, leyendo Tercer Milenio encontré la mía, que ni me conoce: le disteis un premio a Belén Masiá y yo quería ser ella.



¿Qué le diría a una futura investigadora?

Le diría que lo que decida hacer lo haga con pleno corazón y ganas; es el ingrediente más importante. Yo soy una persona normal que, simplemente, le pongo muchas ganas y cariño a lo que hago, que es investigar. Unas veces estás arriba y otras, abajo. Ahora me están dando premios, pero he pasado épocas de sentirme muy vulnerable, pero hay que seguir, que todo pasa.



¿Por qué se sentía así?

He tenido muchos dilemas personales. Estaba fuera, en Reino Unido, se me terminaba la beca, no me aceptaban artículos, pedí otros proyectos y becas que no me dieron... La investigación es aprender, años de formación y mucha acumulación de sacrificio personal, pero no solo mío, también de los de mi alrededor. Con un síndrome del impostor tremendo, sentía que les estaba decepcionando, pero había que seguir intentándolo, no es tan terrible como parece. Creía que nunca iba a volver a España y, mira ahora, he conseguido uno de los contratos ‘pata negra’ de la investigación en España, un Ramón y Cajal que no creí posible nunca.



Investiga cómo mejorar la predicción del riesgo cardiovascular. ¿Dónde imaginaba que trabajaría cuando se matriculó en Ingeniería de Telecomunicaciones?

Realmente esa carrera fue un puente hacia el máster en Ingeniería Biomédica. Iba para médico, pero me confundí, me di el disgusto de mi vida cuando vi que, por no haber elegido Química en bachillerato, se me cerraban las puertas para hacer Medicina. Pero me alegro de haber cogido esta ruta: soy mejor ingeniera de lo que hubiera sido como médica.

Traduce lo que el latido del corazón dice sobre la salud. ¿Algo así?

Interpretar esa señal es justo lo que hacemos, traducir lo que hay detrás antes de que se desarrolle un paro cardíaco o una muerte súbita y sea demasiado tarde.