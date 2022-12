Goteras en el instituto de Alagón: "Es una vergüenza, cuando llueve cada vez hay que poner más cubos y plásticos"

Las últimas lluvias han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de renovar las cubiertas del instituto Conde de Aranda de Alagón. Las goteras obligaron a principios de esta semana a inutilizar una de las dos escaleras de acceso al segundo piso del edificio, se suspendieron las clases en el aula de informática por el agua que caía sobre los ordenadores y hubo que achicar la que se acumuló en el cuarto del personal de limpieza. Una situación que ya se produjo durante las tormentas que cayeron el pasado noviembre.

"Es una vergüenza que cuando llueve haya que poner cubos y plásticos, cada vez en mayor número. Es un problema recurrente. El edificio fue construido en 1975 y necesita una reforma importante, presenta múltiples deficiencias y se ha quedado muy pequeño para sus más de 600 alumnos", denunció José Luis Pardo, portavoz del colectivo de familias.

La plataforma por un instituto digno en Alagón, que integran colectivos y familias tanto de la localidad como de Pinseque y Remolinos que también acuden al centro, ha difundido en redes sociales las imágenes de los pasillos y la escalera con barreños para recoger el agua que caía del techo y el aula de informática con los equipos protegidos por un plástico negro y los cables bajo las humedades del techo.

De momento, el colegio con sus propios fondos ha comenzado a reparar las filtraciones y agujeros que presenta el tejado, pero la renovación integral de las cubiertas tendrá que esperar. Pardo criticó que la mejora de las instalaciones se ha quedado fuera de los presupuestos de Educación del Ejecutito autonómico para el año que viene. "Es una alegría que se incluya una partida para el nuevo instituto de Pinseque, pero una bofetada que no se prevea nada para el de Alagón", dijo.

Entre otras deficiencias, hay que cambiar parte de la caldera, pero tiene un tejadillo de uralita que Educación debería retirar; las instalaciones no son accesibles para personas con movilidad reducida y el patio presenta tal desnivel que con los aguaceros se convierte en una balsa. Desde Educación recordaron que las cuentas de 2023 aún no se han aprobado.

De cara a solucionar la falta de espacio, este pasado verano, las familias exigieron a la DGA dos barracones más -el centro ya tenía cuatro aulas prefabricadas en el patio-. A última hora Educación los instaló y están en funcionamiento. El pasado 6 de noviembre, unos 500 vecinos de Alagón, Remolinos y Pinseque se echaron a la calle para reclamar la «reforma integral inmediata» y la ampliación del instituto Conde de Aranda. También iniciaron una recogida de firmas y ya llevan cerca de 2.000 adhesiones. La plataforma por un instituto digno en Alagón no ceja y planea nuevas movilizaciones, como la toma de una fotografía aérea con un dron del recinto del instituto con la participación de los estudiantes.