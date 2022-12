Los loteros prevén más ventas que en 2019: "La sociedad ha recuperado la ilusión"

Comienza la cuenta atrás. Queda poco más de dos semanas para el gran día de la Lotería Nacional. El día en el algunos afortunados descorcharán el champán y pensarán qué hacer con el premio. En Navidad, la ilusión crece y eso se traslada a las administraciones, que estos días, como de costumbre, lucen con largas filas. "La sociedad ha recuperado la ilusión", explica Alejandro Aznar, vicepresidente de la Plataforma Independiente de Administradores de Lotería (PIDAL) y titular de la del ‘Rosario’ de Zaragoza.

"Estamos mejorando las cifras de 2019. Han subido las reservas de empresas y de asociaciones. Yo en concreto estoy vendiendo un 8% más. Es verdad que las filas han tardado en llegar, pero los clientes están muy animados", asegura. El Estado ha consignado a Aragón un 5% más de décimos que el año pasado. La previsión es que cada español se gaste 70 euros en Lotería de Navidad y en Aragón la cifra asciende hasta los 91 euros. "Finalmente imagino que nos quedaremos sobre los 82 euros. Somos la novena comunidad autónoma donde más se juega", especifica Aznar.

Más información Cuántos números y series tiene la Lotería de Navidad de 2022

Entre las peticiones de los clientes, nunca falta la terminación en 7, 13, 15 y 17. "Como siempre, llevan tiempo pidiendo el 02022, es decir, el año actual. También se ha puesto de moda la terminación en 82 porque un tiktoker anunció que el 20182 iba a ser el número premiado", cuenta Maite Pérez, dueña de la administración El Pilar, en la calle Alfonso I de Zaragoza. La mayoría de sus clientes, que estos días frecuentan más la administración que los años de pandemia, suelen comprar entre cinco y ocho décimos.

Fila para comprar Lotería de Navidad, esta semana en Don Jaime. H. A.

"Los años de covid fueron tristes. La gente no hacía turismo y eso perjudicó primero a la hostelería y segundo a la venta de Lotería. A la gente le gusta hacerse con un número en los sitios que visita", argumenta. La ventas de la administración Isabel, en el Coso, también llevan buen ritmo. "La gente tiene ganas de Navidad y, por consiguiente, de jugar a la Lotería. Al fin y al cabo es una tradición y muchos comparten con familia y amigos. Da igual que la inflación esté por la nubes. Se quitan de otra cosa, pero del sorteo de Navidad, no", apunta la propietaria, María Isabel Lalmolda

Más información Dónde comprar el misterioso 02854 de la Lotería de Navidad que un anónimo regaló a familias gallegas

"Recorto en otras cosas antes que en Lotería"

Miguel Sánchez y Sonia Sáez H. a.

Miguel Sánchez y Sonia Sáez son de Vitoria y están pasando el puente festivo en la capital aragonesa. Para no fallar a su propia tradición, que consiste en comprar un décimo en todos los destinos que visitan cada año, este jueves guardaron fila en la administración del paseo de la Independencia para hacerse con un décimo.

"Me voy a gastar lo mismo que el año pasado. Si hago siete viajes, siete décimos. Calculo que finalmente invertiré 240 euros. Recorto en otras cosas como ocio antes que en Lotería de Navidad", reconoce Sánchez.

"Si me tocase, me gustaría comprar un piso para hacer una biblioteca"

Samuel Ortiz, que suele destinar 200 euros a la Lotería de Navidad. H. A.

Hay quienes ya tienen pensado qué haría si se viesen agraciados con el Gordo. "Si me tocase, me gustaría comprar un piso para hacer una biblioteca. Me encantan lo libros y mi casa se está quedando ya pequeña. Necesito un piso para guardarlos todos", asegura el joven Samuel Ortiz, que suele destinar 200 euros a la Lotería de Navidad.

"Llevo los números del trabajo y los de las zonas de ocio que frecuento. Tengo esperanzas de que me toque, como siempre", reconoce.

"Me gusta compartir con familia y amigas"

Saturnina Jarque espera su turno en la administración de la calle Alfonso I. H. a.

"Me gusta compartir con familia y amigas. Suelo comprar cuatro décimos el mismo día. Si me tocase, me vendría muy bien para hacer una reforma en casa, para ayudar a mis hijos a comprarse una vivienda y para viajar", especifica Saturnina Jarque mientras espera su turno en la administración de la calle Alfonso I.