Vaquero pide que comparezca Lambán por la crisis del PAR y Guerrero censura el "juego sucio"

El rifirrafe entre el PP y el PAR a cuenta de la sentencia que anula por irregularidades el congreso que reeligió a Arturo Aliaga como líder aragonesista no parece tener fin. El principal partido de la oposición ha solicitado este lunes un pleno extraordinario en las Cortes para que el presidente, Javier Lambán, dé explicaciones sobre sobre la situación de la Vicepresidencia del Gobierno y del departamento de Industria que ostenta Aliaga tras la reciente sentencia, una estrategia que ha llevado al PAR a acusar a los populares de "jugar sucio" porque, a su juicio, "no saben cómo ganar las elecciones".

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha comparecido para dar cuenta de la iniciativa, que ha justificado con el argumento de que el "amaño" del cónclave aragonesista afecta "a la legitimidad, credibilidad y ejemplaridad" del vicepresidente de la DGA.

Vaquero ha subrayado que el objetivo no es hablar del PAR y de su crisis, sino debatir "sobre la calidad y la normalidad democrática del Gobierno de Aragón", que lo ha relacionado directamente con el hecho de que su número dos fuese reelegido hace un año como presidente del PAR con "irregularidades", tal y como recoge la sentencia que anula el congreso.

Además, la diputada popular ha cargado contra los socios de Gobierno, ya sea por sus justificaciones o silencios al respecto. “Tenemos un presidente intentado quitar importancia a algo que es muy grave y tenemos el silencio ignominioso de Podemos y CHA, que venían a regenerar y pedían comparecencias por presuntos escándalos de corrupción a cientos de kilómetros de Aragón”, ha reprochado.

Su homólogo del PAR, Jesús Guerrero, no se ha quedado atrás en su respuesta. No solo ha censurado el "ataque furibundo" del PP "coordinado" con los críticos aragonesistas recurriendo a "populismo barato", sino que ha achacado todo a que el presidente del PP-Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, "no sabe cómo ganar las elecciones" y esto le lleva a "jugar sucio". "Ese es el único problema, no hay otro", ha sentenciado tras valorar que tiene "miedo" a perder en mayo.

Aunque en un primer momento ha dicho que tendrían que valorar la petición del pleno monográfico, Guerrero ha añadido a continuación que "para nada" es necesario. "¿Para qué? Una cuestión interna de un partido no va a afectar para nada a un cuatripartito de amplia base", ha añadido tras apuntar que también se podría pedir en las Cortes investigar "cualquier tipo de comisión en el Ayuntamiento de Zaragoza", sin aclarar a qué se refería. "Por pedir, que no sea", ha apostillado.

Guerrero ha relacionado la maniobra del PP de exigir primero la dimisión de Aliaga y pedir después un pleno extraordinario con "intereses extraños y reuniones interesadas" que no ha explicado. Solo ha señalado que expresidentes y críticos del PAR y miembros de otros partidos se ha reunido. "Hay un runrún que existe en Aragón y estas cosas suelen salir a la luz antes de lo que se piensa", ha añadido sin querer aportar detalles ni nombres.

Sobre la posibilidad de romper con el PP allí donde gobiernan, ha apuntado que es algo que se tendrá que valorar en cada municipio y que el empeño del PAR, con independencia de la forma "ruin" de actuar de Azcón, es trabajar por los intereses de cada localidad. En el caso del municipio en el que está coaligado con el PP como concejal, Monzón, ha indicado que se está planteando una "especie de reprobación" al alcalde, Isaac Claver (PP), y su grupo lo va "pensar".