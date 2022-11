Ruta en bici para visibilizar las zonas afectadas por los incendios del Moncayo y Calatayud

El verano de 2022 ha estado marcado en Aragón, al igual que en toda España por las olas de calor, que mezcladas las fuertes sequías, han resultado en 252.000 hectáreas calcinadas en todo el territorio nacional y más de 20.000 en la Comunidad entre las zonas de Nonaspe, Castejón de Tornos, Calatayud y Moncayo.

Por ello, el colectivo de las Trabajadoras y Bomberas Forestales, la Asociación Biela y Tierra, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la Asociación Las Bielas Salvajes se han unido para organizar una ruta ciclista por los pueblos afectados por los incendios de Moncayo y Ateca entre los días 3 y 11 de diciembre.

Cartel 'Pedales contra el fuego' Las Bielas Salvajes

Esta agrupación de asociaciones informa de que durante la ruta se irán realizando diferentes reuniones y actos que tienen el objetivo de "congregar a plataformas y población en general y escuchar, de sus propias voces, sus sentires y reivindicaciones".

"Lenguas de fuego arrasando montes, casas, vecinos desalojados... Arrasando nuestros pinos, carrascas y choperas; a los corzos y jabalíes; a los gorriones, alimoches y halcones… Al paisaje de nuestras vidas", así comienza uno de los manifiestos redactados y leídos por vecinos y vecinas afectadas en los múltiples actos que han ido teniendo lugar desde que se apagaron las llamas. Que se den a conocer estos relatos y unir a la población son dos de los objetivos de la campaña 'Pedales contra el fuego'.

Desde las organizaciones que están preparando la actividad remarcan que "no solo debemos acordarnos de los incendios en verano. Hay que tomar conciencia del trabajo a implementar desde ya a largo, medio y corto plazo y recordar que los incendios se apagan en invierno. Lo importante no es tanto lo que ocurre durante los incendios del verano, cuando nos fijamos en los bosques ardiendo, y sí lo que no se ha hecho en los meses previos".

La ruta comenzará el próximo 3 de diciembre pedaleando en las comarcas de Tarazona y el Moncayo y de Campo de Borja. El martes 6 de diciembre será la ruta de transición entre ambos territorios para posteriormente transitar por la zona de Calatayud. La participación está abierta a todas las personas que se quieran unir a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIreMcQMLg7KwqZ7wKKlDgJYkHzWXSbeNgYfgCAWOpWvdbYg/viewform

La organización explica que las etapas no serán muy exigentes físicamente y que cada participante deberá encargarse de su intendencia y logística, aunque se están buscando espacios compartidos para poder dormir.

La población, plataformas vecinales y administraciones locales han acogido esta iniciativa y están mostrando su ayuda, según han agradecido desde las entidades.

Etapas de la ruta