Otra década de 'baby boom' en Cuarte de Huerva: "Ya no volvería a vivir en Zaragoza"

En el Bulevar de Cuarte de Huerva las voces de los niños pequeños corriendo con patinetes o convirtiendo el espacio en un improvisado campo de fútbol resuenan todas las tardes. El municipio situado en el cinturón de Zaragoza, a unos 8 kilómetros de la capital aragonesa, ha venido experimentando un crecimiento exponencial de población tras convertirse en uno de los puntos donde más vivienda nueva se construyó durante el 'boom' inmobiliario de 2008.

Muchas de las parejas jóvenes que residen hoy llegaron en aquellos años, pero la población no ha dejado de crecer, aunque a menor ritmo, tal y como refleja la última actualización del censo que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuarte de Huerva se coloca como la sexta de España que más ha ganado residentes en la última década (2011-2021), según la última revisión, publicada este miércoles. Actualmente tiene 13.754 vecinos, de los que 7.000 son hombres y 6.754, mujeres, en muchos casos, parejas jóvenes con niños.

"Esto eran naves cuando yo era pequeña", cuenta Nazareth Ramos, de 37 años, sobre la citada plaza del Ayuntamiento, rodeada ahora de bloques de viviendas, junto a un corrillo de madres y padres que apuran las últimas horas de luz mientras sus hijos juegan alrededor después de salir de clases de inglés. "Aquí había mucha industria y campo, era un pueblo pequeño donde nos conocíamos todos, muy tranquilo", recuerda.

Algunas de sus compañeras no conocían Cuarte cuando llegaron a vivir hace unos diez años, como Fina Anadón, pero le gusta la tranquilidad que sigue habiendo. Otros tenían ya lazos con el municipio. "Mi padre trabajaba aquí porque tenía una nave en el polígono", explica, Leticia Tello sobre la amplia zona industrial situada en la entrada principal de la localidad. El municipio encabeza también los que alcanzan una tasa de actividad más elevada, con el 75,8%, atendiendo a los nuevos Censos de Población y Viviendas 2021 del INE. "Primero vine de alquiler y luego me quedé. El tipo de vida que hay aquí se agradece", añade Leticia, madre de chicos de 2 y 7 años.

"Aquí seguimos empadronando gente casi todos los días"

En la última década (2011-2021) ha aumentado un 34% su población, un ritmo de crecimiento que no ha podido superar ningún otro municipio de más de 10.000 habitantes en Aragón, aunque lejos del incremento del 431% que experimentó en la serie anterior, entre 2001 y 2011, al pasar de 1.992 empadronados a 10.209. Esta ha sido la primera vez que se ha elaborado el censo mediante la combinación de decenas de registros administrativos, sin encuestar a ninguna vivienda. A partir de ahora se actualizará cada año y no cada década. "Aquí seguimos empadronando gente casi todos los días", aseguran desde el ayuntamiento.

Loading...

Precios altos del alquiler y a la espera de un nuevo consultorio

Magdalena Markot y Sergio Cebrián, con su hija. Viven desde hace dos años en Cuarte de Huerva. Álvaro Sánchez

Magdalena Markot, de 24 años, y Sergio Cebrián, de 25, llevan dos años viviendo y tienen una hija de un año y tres meses. "Tiene de todo, es muy tranquilo y estamos al lado de Zaragoza", resumen sobre las ventajas del municipio. Se desplazan todos los días en coche para ir a trabajar a a la capital, como muchos de los vecinos. A la hora de buscar inconvenientes se quejan de las pocas viviendas en alquiler y los precios muy elevados, algo que se da también en la capital. "Es difícil encontrar alquiler. Ha subido todo muchísimo", afirman, por experiencia propia. Los alquileres pueden rondar los 600 o 700 euros e incluso rozar los 1.000 euros en los viviendas más grandes y nuevas.

"Es difícil encontrar alquiler. Ha subido todo muchísimo"

Las familias destacan las numerosas infraestructuras municipales como colegios, la piscina cubierta, el campo de fútbol, las pistas de tenis y pádel, centro cívico, pabellón y otros servicios. Además de los precios del alquiler, quienes se quejan lo hacen de que el centro de salud "se ha quedado pequeño" para absorber las necesidades de la población. El año que viene está prevista la construcción de uno nuevo, que se lleva pidiendo al Gobierno de Aragón desde hace una década porque hasta ahora no tiene un edificio propio y depende de María de Huerva, según la división del mapa sanitario, pese a ser esta última una población más pequeña.

María Asunción Burzuri y Maribel Abadía, vecinas de Cuarte de Huerva. Álvaro Sánchez

Los vecinos más mayores reclaman también mejoras en la sanidad. "Hay gente que prefiere lo de antes", reconoce una vecina que llegó en 1986 desde Zaragoza cuando se casó. Ella no está de acuerdo, "ahora sales, te tomas un café y tienes alegría", comenta junto a Maribel Abadía y María Asunción Burzuri. Esta última llegó hace diez años de Las Fuentes y nota la evolución opuesta respecto al barrio zaragozano consolidado, cada vez "con más gente mayor". Detrás de la barra, el camarero, Mohamad Suleiman, un joven kurdo que lleva seis meses en Zaragoza, de los cinco años en España, se sorprende de que "hay mucha gente joven, los que más de 16 años". Hay más movimiento en verano, con las terrazas de la plaza llenas, aunque todavía siguen animadas hasta última hora de la tarde.

Evelyn Callizo y María Andrés, vecinas de Cuarte de Huerva. Álvaro Sánchez

"Ha venido la covid y te has dado cuenta de que no tienes que bajar a Zaragoza para todo", añade en otra cafetería Evelyn Callizo junto a María Andrés, que llevan unos 12 años residiendo con sus respectivas familias, aunque se escapan al cercano centro comercial de Puerto Venecia de compras como otros vecinos. Algunos hacen vida de ciudad 'dormitorio' de la capital.

"Aquí conoces a más gente. En Zaragoza te relacionas solo con los padres de la clase de tu hijo y aquí te cruzas con mucha gente todos los días"

Los que llegaron en los años de la burbuja inmobiliaria lo hicieron huyendo de los precios desorbitados de la capital aragonesa. "Lo elegimos porque por los mismos precios podíamos tener un piso nuevo con garaje y todo. No ha parado de venir gente joven", añade Evelyn, que tiene unas mellizas de tres años. "Cuando vinimos pensábamos que comprábamos algo más barato", recuerda Jesús Sánchez, que llegó con su mujer hace 12 años y ahora tienen dos hijos, de 7 y 4 años. El pinchazo del ladrillo hizo que se desplomaran los precios, sobre todo, en el extrarradio de Zaragoza, pero no se arrepienten de la decisión porque pudieron comprar un piso más grande y nuevo. Durante la pandemia de covid ha vuelto a ganar atractivo la búsqueda de unifamiliares que abundan en el municipio. Jesús vivía en el barrio de Torrero y su mujer Lourdes, en San José.

"Aquí conoces a más gente. En Zaragoza te relacionas solo con los padres de la clase de tu hijo y aquí te cruzas con mucha gente todos los días", añade. "Y no hay semáforos", añade él, medio en broma. "Solo badenes y rotondas", añade. No les importa tener que conducir todos los días de punta a punta de la ciudad porque trabajan en El Burgo de Ebro. "Falta una salida desde Cuarte al cuarto cinturón", apuntan para la lista de reivindicaciones. Con todo, ella asegura: "Ya no volvería a vivir en Zaragoza", en lo que coincide Jesús, que se marcha de la plaza para recoger a su hija que sale de kárate, mientras su hijo sigue dando patadas al balón en la plaza.