La D.O. Cariñena celebra su 90 aniversario con nueva imagen y vocación exportadora

La Denominación de Origen Cariñena cumple 90 años y pocas en España pueden decir lo mismo. Casi un siglo de vida que lejos de traducirse en achaques han convertido a esta demarcación aragonesa en una de las más reconocibles del país y que ahora, con motivo del aniversario, estrena imagen. La presentación del nuevo logo, que aúna el nombre de la entidad y su famoso lema ‘El vino de las piedras’, se trasladó este miércoles a Madrid en un acto de celebración en el que se premió a Alemania como principal importador de la DO, con una media anual de 8,2 millones de botellas adquiridas.

El evento contó con la presencia del presidente de la Denominación de Origen, Antonio Ubide, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA, Joaquín Olona. «A Aragón se nos conoce en el mundo en gran medida por el vino, son un gran embajador y hay que reconocérselo», destacó el representante del Gobierno autonómico.

La DO Cariñena la conforman 14 municipios de la provincia de Zaragoza, 14.110 hectáreas de viñedo, 32 bodegas y 1.398 viticultores con una producción de uva superior a los 70 millones de kilos. La demarcación llega a este cumpleaños «joven, remozada, con nueva imagen y con muchas», subrayó su presidente. En 2021, comercializaron 35,2 millones de litros de vino, de los que 12,8 millones se vendieron en España y 22,3 millones, más del 63%, en otros países.

Tras la pandemia

Unas cifras que para Ubide suponen un motivo de satisfacción puesto que «incluso en coyunturas de crisis como la vivida a causa de la pandemia, la evolución de ha sido muy positiva».

En buena medida han contribuido a esos datos los consumidores alemanes, principal mercado de la DO, con el 24% de sus exportaciones mundiales. Como tal se quiso reconocer la relación comercial otorgando al país germano un galardón especial, que recibió el ministro consejero de la embajada de la República Federal de Alemania en España, Christoph Wolfrum. «Cariñena gusta mucho a mis compatriotas, no me sorprende por su gran calidad», apuntó.

Su discurso fue escuchado con atención por el centenar de invitados que acudieron a la celebración, que tuvo lugar en el Palacete de Pastra de la capital de España, entre los que se encontraban representantes del mundo de la cultura, como los actores Antonio Resines y Gabino Diego o la actriz zaragozana Luisa Gavasa.

El galardón a Alemania se suma al que se entregó, en otro evento especial celebrado en Cariñena, a título póstumo al enólogo Luis Gasca, como introductor pionero en España durante los años 80 de la vendimia controlada y otras modernas técnicas de viticultura, completamente generalizadas ahora.

Los actos del 90 aniversario continúan con la campaña de promoción que se está realizando, en Aragón y a nivel nacional, en los principales soportes sobre la Colección Premium 2022 El Vino de las Piedras.