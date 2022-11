Lambán: “Algo estamos haciendo mal cuando hay salas de espera de centros de salud vacías”

La situación de la Atención Primaria, con los facultativos en pie de guerra por la sobrecarga de trabajo y la amenaza de una huelga sobrevolando las reuniones con la Administración, es uno de los problemas "más difíciles" de afrontar, según apuntó ayer el presidente aragonés, Javier Lambán, quien reconoció que algo se está haciendo mal cuando en muchas ocasiones "las salas de espera de los centros de salud a las 11.00 están absolutamente vacías". Ante este escenario, abogó por "auditar" el servicio para saber si se está sacando todo el provecho a los recursos con los que cuenta la sanidad aragonesa, que como todas las del país adolece, recalcó, de un déficit de facultativos que poder contratar.

Remarcó que esta propuesta no supone una crítica a los facultativos y pidió a la sociedad "indulgencia" puesto que el sistema sanitario todavía está saliendo de los efectos provocados por la covid. El presidente recordó que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, también médica de profesión, está manteniendo reuniones con los galenos para alcanzar acuerdos e hizo hincapié en el esfuerzo "brutal" que se está haciendo para el presupuesto del departamento del próximo año. "Hay un incremento del 13%", apostilló, al tiempo que rememoró que, con respecto a 2015, el aumento es de 1.000 millones de euros.

Y un buen pellizco irá a parar al plan de choque para rebajar la lista de espera quirúrgica que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, sigue liderando en negativo la comunidad aragonesa. Una cuestión que el líder del Ejecutivo atribuyó a que no se utilizan criterios comunes. "No es lo mismo contar a todos los pacientes inscritos que ir anulando si les llaman para operarse y deciden no hacerlo...", ejemplificó, al tiempo que aseguró que si Aragón utilizara esas directrices, estaría "en el 5% o 6%".

Explicó que en varias ocasiones se ha pedido al Ministerio de Sanidad esta homogeneización, pero el resultado hasta ahora ha sido "nulo". No obstante, reconoció que aunque se llevara a cabo "no arreglaría el problema" para las miles de personas que llevan más de seis meses a la espera de una intervención. A finales de octubre había 7.307 pacientes en esta situación. El objetivo, recalcó Lambán, es terminar el año con solo unos 6.000, alrededor de un 30% menos que en enero. "Si se cumplen los pronósticos, los pacientes oncológicos no tardarán más de un mes en ser intervenidos", añadió.

Más información Un empate técnico de PP y PSOE y la debacle de Cs permitirían a Lambán repetir el cuatripartito en Aragón

Menos horas lectivas

La educación también centró una parte de la conversación, en la que se puso de relieve la reducción en dos horas de la jornada lectiva de los docentes pactada justo antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Lambán recalcó que el acuerdo alcanzado la semana pasada con los sindicatos supone la "restitución" de un derecho que los profesores tenían antes de las "políticas de ajuste presupuestario" del 2012. Insistió, además, en que en el periodo preelectoral de 2019 los docentes también le exigían este cambio y les tuvo que decir que no: "Entonces no podíamos hacerlo".

En los próximos dos cursos, los maestros de infantil y primaria pasarán de dar 25 horas lectivas a 23, mientras que bajará de 20 a 18 para el resto del profesorado, sin modificarse en ningún momento su jornada laboral que se mantiene en 37,5 horas semanales.