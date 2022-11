Lambán asegura que los planes en Andorra suman mil empleos, el doble de los perdidos

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha asegurado este viernes que los planes empresariales en marcha en las comarcas Cuencas Mineras y Andorra suman un millar de empleos, el doble de la caída de las afiliaciones desde 2015. Y todo ello sin contar con la adjudicación del nudo Mudéjar, con el que Endesa compromete otros 370 puestos de trabajo fijos, ni con la firma del convenio de transición justa, que traerá 750 puestos de trabajo. "Los augurios negros y cenizos sobre el futuro de Andorra son absolutamente infundados", ha sentenciado.

Esta ha sido la respuesta que ha dado el líder socialista en la sesión de control parlamentaria al portavoz de Vox, Santiago Morón, quien ha lamentado que los anuncios que se han venido haciendo para reindustrializar Andorra no se hacen realidad. A este respecto, Lambán ha subrayado que las inversiones las hacen las empresas y no el Ejecutivo autonómico y ha sentenciado que desde 2019 se han comprometido siete, de las cuales cuatro de ellas están ya funcionando, dos se lo están planteando y otra desistió, con las que habrá 350 nuevos empleos. "Yo nunca hago anuncios, los hacen los empresarios presentando documentación en el Gobierno y los doy por buenos", ha añadido.

Además, el líder socialista ha recordado que Oxaquim pretende crear 370 empleos con su planta de fabricación de ácido oxálico en Alcañiz, la minera ucraniana Vesco generará un centenar en Andorra, Forestalia, otros 60 con el paletizado de biomasa en Andorra y una compañía de prefabricados de madera prevé instalarse en esta misma localidad y fichar 100 empleados. A todo ellos se uniría el proyecto de hidrógeno de Raven, cuyo impacto laboral aún no se ha especificado por parte de la multinacional norteamericana. "No estaban entre los proyectos de 2019 y es ahora cuando Forestalia acelera sus trámites, tiene ya solares y naves. No es humo", ha añadido a modo de ejemplo.