Nadia Calviño: "Siempre he sido muy clara en mis declaraciones públicas, digo lo que pienso. En eso soy muy aragonesa"

Percibo en usted desde hace un tiempo un mayor perfil político. ¿Es intencionado, le surge de manera natural?Yo creo que siempre he tenido el mismo perfil. Aunque mi trabajo y mi forma de ver las cosas no han cambiado, está claro que el tipo de cuestiones por las que me preguntan como vicepresidenta primera en las sesiones de control o la mirada de los medios de comunicación quizás son diferentes.



¿Quiere afianzar su carrera política y plantearse incluso la posibilidad de suceder al presidente Sánchez?

(Risas). El trabajo como vicepresidenta primera es muy intenso y exigente. No pienso en nada más que estar haciéndolo bien en el servicio al conjunto de los ciudadanos españoles.



El pasado martes, en el Senado tuvo una intervención muy dura, entrando en el cuerpo a cuerpo, como se suele decir, con el PP. Acusó al Gobierno de la Comunidad de Madrid de estar "desmantelando los servicios públicos". ¿Fuerte, no?

Es que es evidente. Mientras que en el resto de España desde 2018 ha aumentado la inversión en Urgencias en un 30%, en Madrid ha caído un 38%. En el resto del país ha aumentado la demanda de plazas para la Atención Primaria y en Madrid ha caído hasta niveles por debajo de los de 2010. Está claro que hay una estrategia de desmantelamiento de la sanidad y la educación pública que yo no comparto, como creo que la mayoría de los ciudadanos españoles. Creo que tenemos que reforzar lo público, lo que nos une.



Los problemas en sanidad son muy generales en toda España, incluida Aragón.

Naturalmente, el reto de reforzar los servicios públicos no solo afecta a España sino al conjunto de Europa, pero el caso de Madrid me parece muy singular. Es una anomalía. Han seguido una estrategia deliberada a lo largo de los años y ahora vemos las consecuencias. Yo creo que siempre he sido muy clara en mis declaraciones públicas, digo lo que pienso. En eso soy muy aragonesa, a pesar de ser gallega. (Risas).



Hablemos de la reforma del delito de sedición y de las cesiones al independentismo para aprobar el presupuesto.

(Niega con la cabeza). No estoy de acuerdo con establecer esa relación. Primero, rechazo frontalmente el independentismo, cualquier nacionalismo. Pero tengo muy claro que la España de 2022 es muy distinta de la que nos encontramos al llegar al Gobierno en 2018. Modestamente creo que desde el Gobierno de España hemos ayudado a llevar la concordia dentro de la población catalana y mejorar también las relaciones de Cataluña con el resto de España.



¿No es una cesión para aprobar los presupuestos?

Desde hace tiempo habíamos advertido de que es necesario alinear la tipificación de este delito en el ordenamiento español con el de los países de nuestro entorno. Justamente una de las dificultades que hubo para las extradiciones era que teníamos un tipo de delito no homologable.



Pero coincide en el tiempo.

Hemos estado mejorando la convivencia en Cataluña y, llegados a este punto, es el momento de actualizar nuestro Código Penal y alinearlo con los del resto de países europeos.