Lambán se "desinteresa totalmente por muchas razones" del Mundial de Catar

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha expresado en Twitter, este domingo, su opinión sobre el Mundial de Fútbol de Catar que comienza dentro de unas horas. En su cuenta en esta red social, Lambán, ha recordado que "desde el Mundial de 1966, que se celebró en Inglaterra, he sido asiduo de esta competición", ha dicho.

Sin embargo, el presidente aragonés no ve con los mismos ojos el campeonato de este año. "De éste de 2022, por muchas razones, me he desinteresado totalmente", ha expresado en un Tweet.

Tweet de Javier Lambán sobre el mundial de fútbol de Catar. Twitter

El gobernante ha continuado la explicación sobre su desinterés aludiendo a las altas esferas del fútbol y de los estados. "Los clubes y los gobiernos deberían revisar a fondo su relación con FIFA, UEFA y demás", ha afirmado Lambán, y ha añadido: "su deriva es indignante".

El Tweet ha generado rápidamente diferentes respuestas de los usuarios de esta red social. Algunos de ellos mostraban su apoyo a Lambán y compartían con él su reflexión. "Estamos de acuerdo con usted. En esto sí", ha respondido uno de estos usuarios. Mientras que otros han criticado su actitud. "Rusia 2018 no le molestó tanto, y ya sabemos cómo se las gastan", le afeaba otro usuario de Twitter.

No es la única crítica que ha despertado la celebración de este Mundial de Fútbol en Catar. El grave problema de vulneración de los derechos humanos en el país sobrevuela esta competición. Una cita repudiada por muchos que acusan a este estado de violar los derechos LGTBI, de la mujer y de los trabajadores y a la que los propios cataríes siguen echando más leña al fuego. En esta línea, Amnistía Internacional ya denunció al país catarí por la muerte de miles de trabajadores.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusó este sábado a los países occidentales de hacer un ejercicio de "hipocresía" por criticar la situación de los derechos humanos en Catar con vistas a la celebración del Mundial de Fútbol sin atender a su propio pasado histórico.

"Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente", ha declarado el presidente de la FIFA en rueda de prensa.