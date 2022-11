Álex Rodríguez cautiva en Huesca con el taller sobre el cambio de la ficción española

Las series, a finales de los años 90 y principios del 2000, formaban parte de la parrilla de programación de las cadenas, se veían en familia y tenían que entretener desde los niños hasta los abuelos. Pero hace unos 15 años todo cambió; la televisión dejó de estar solo en el comedor, cada uno elegía sus opciones y llegaron las plataformas, con contenidos a la carta a través de internet.

Álex Rodríguez (Zaragoza, 1988), director de series como ‘La Casa de Papel’, ‘Vis a Vis’ o ‘Veneno’, ha embelesado este sábado a los participantes en el taller que ha impartido en Huesca para analizar la revolución de la ficción española, el cambio de concepción, técnicas y guiones que ha catapultado a las producciones con la etiqueta de nacionales más allá del Atlántico. "Ahora, tienen una calidad y una profundidad que antes no tenían", ha explicado al auditorio.

Él mismo es un claro exponente de esta internacionalización, que consiguió "sin esperarlo" con ‘La casa de papel’. "Generalmente, compraban lo que era el concepto y las volvían a rodar con actores y técnicos de otros países pero ahora se internacionaliza la propia serie, cuando la haces desde España eres capaz de llegar de una forma directa desde el día uno a todo el público de otros países", ha explicado Rodríguez.

El taller del director aragonés provocó tal expectación que tuvo que trasladarse del Artlab, espacio de arte joven, al salón Azul del Casino, con mayor capacidad, ya que se agotaron todas las plazas. Entre los numerosos participantes han destacado los jóvenes: los consumidores de series a través de Netflix, HBO, Amazon y otras plataformas y aquellos que quieren probar suerte como realizadores.

Álex Rodríguez ha resumido ante ellos su trayectoria profesional y ha contado que él también tuvo sobre el hombro "un pequeño demonio, como el de los dibujos, que nos dice que este guion no es bueno, que no vamos a llegar a nada". "Hay que apagarlo directamente porque actúa como un bloqueador, sobre todo para quienes no hemos ido a las grandes escuelas de cine, donde el ambiente de intelectualidad te convierte en autor desde que pisas el aula". Según ha dicho, hay que hacer cortos malos y webseries malas para aprender en el siguiente trabajo. "No pasa nada por ser malo al principio", ha afirmado.

Antes de iniciar el taller ha comentado que, por edad y por ser un director de series, defiende la existencia de las plataformas de televisión: "En mi caso, me han permitido dirigir una serie que se ha visto internacionalmente y que me ha abierto muchas puertas en la industria. Asimismo, Rodríguez ha indicado que no tiene "proyectos para largometrajes en sala" pero se ha mostrado partidario de fomentar un modelo de convivencia entre las salas de cine y las plataformas, como los estrenos simultáneos. Además, ha apostillado que las películas realizadas fuera de las grandes ciudades también triunfan: "«‘Las Niñas’, ‘El Agua’ o ‘Alcarrás’ son ejemplos recientes y muy poderosos".

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha asistido a la charla y ha destacado la importante labor que realiza el ArtLab: “Ofrecemos a los más jóvenes actividades y por lo tanto una alternativa de ocio. Pueden disfrutar de talleres como el de Álex Rodrigo pero también de otras muchas actividades de vídeo, música, diseño web e incluso de aulas de ensayo o mentorizaje multimedia”.

Además, ha continuado el alcalde, “esta actividad se enmarca también dentro de la apuesta que se está haciendo desde el consistorio para convertir a la ciudad en referente en la industria cinematográfica. El programa Huesca por el Cine, poniendo la formación como punta de lanza, busca que las empresas locales tengan un nuevo yacimiento de empleo y que todos los interesados en los diferentes oficios cinematográficos puedan acceder a este tipo de formación”.