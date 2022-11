Ibercaja Connect y Agrigán, Premios Excelencia Empresarial en Aragón

"No se nos olvide que el camino hacia la excelencia es infinito, pero el tesón aragonés no puede dejarnos desfallecer". Estas palabras han sido pronunciadas hoy por Alfredo Villanova, director de Ibercaja Connect, al recibir de manos del vicepresidente de la DGA, Arturo Aliaga, el premio Excelencia Empresarial en Aragón en la categoría de gran empresa en la XXVI edición del Foro sobre esta materia que organiza el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Agrigán, en la categoría de pyme, y la Delegación de la Defensa en Aragón, en la de entidades no lucrativas, han sido los otros dos galardonados en una gala que llevaba el lema ‘Transformación y talento en las organizaciones’ celebrada en un Palacio de Congresos lleno a rebosar.

El discurso de Villanova ha estado plagado de agradecimientos. "Este es todo un premio al presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y al consejero delegado, Víctor Iglesias, por su confianza y a Nacho Torre, director de Marketing y Estrategia Digital, que nos inspiró hace cuatro años a ser el centro de excelencia de las relaciones personales de Ibercaja". El directivo ha agradecido a todo su equipo el apoyo prestado en los años difíciles de pandemia y ha enumerado de uno en uno los valores de muchos de sus miembros, a la vez que animó a una plantilla, integrada por 114 personas y que factura 4.417 millones, a marcarse nuevas metas. Villanova no ha olvidado tampoco dar las gracias a las otras dos compañías finalistas, Mondo Ibérica y Océano Atlántico.

"Ante esta incertidumbre, hay más miedo que riesgo" en las empresas, ha señalado por su parte Pedro José Gil, gerente de Agrigán, dedicada desde hace 44 años a ofrecer productos y servicios al sector primario. "Tener una herramienta como la EFQM y que el IAF nos ayude en el día a día a las pymes a implantarla es esencial", ha dicho, para "afrontar retos tecnológicos, medioambientales y de imagen" en este difícil contexto. Contribuir a "producir alimentos y hacerlos bien, como se hace en España y especialmente en Aragón", es el objetivo, ha señalado, agradeciendo a los dueños del negocio, Luis Sarasa y Jesús San Martín, "su apuesta por las buenas prácticas". Este premio, ha manifestado, "es vuestro", a la vez que aseguró sentirse orgullosos de "trabajar con vosotros" en referencia a todo su equipo. Tampoco olvidó mencionar a los finalistas, Ainur y Enerland.

El coronel Conrado Cebollero, delegado de Defensa en Aragón, ha agradecido el Premio Excelencia en la categoría de entidad no lucrativa, que recogió como "algo inesperado e improbable por el trabajo extraordinario que también hacen los otros dos finalistas, el 061 y la FEMZ, y lo ha brindado a "esos hombres y mujeres civiles y militares que realizan con ilusión su trabajo y lo hacen por su vocación de servicio público apoyados por organizaciones públicas y privadas". "Ninguna batalla se gana solo trabajando de 8 a 15", ha recordado, sino echándole muchas horas", por lo que ha vuelto a dar las gracias.

Aliaga, que ha clausurado el acto, ha elogiado la labor de Ibercaja Connect "en cuestiones de digitalización y siendo clave para que fluyan los servicios financieros con el tejido empresarial". De la Delegación de Defensa ha aplaudido que esté "velando siempre por nuestra seguridad en momentos difíciles y de catástrofe". Y sobre Agrigán, ha puesto en valor su trabajo por la agricultura y la ganadería, "en los que lleva años creciendo y haciendo bien las cosas".