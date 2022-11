El jefe de la División Castillejos de Huesca estará al frente de la Fuerza Terrestre con sede en Sevilla

El Consejo de Ministros ha acordado este martes varios nombramientos "claves" en el Ejército, entre ellos el ascenso a teniente general del general de división Carlos Melero y Claudio y su nombramiento como jefe de la Fuerza Terrestre, con sede en Sevilla. Hasta ahora, Melero era jefe de la División Castillejos, ubicada en el cuartel Sancho Ramírez de Huesca. Tomó posesión de este cargo el 31 de agosto de 2020, Manifestó entonces que estaba "muy satisfecho de ocupar este importante puesto". "Mis dos últimos años y medio los he pasado en Zaragoza y me he encontrado muy a gusto en la ciudad y la comunidad y es motivo de ilusión venir a esta ciudad y poder continuar con esa vinculación que he tenido con la sociedad aragonesa y, a partir de ahora, con la oscense".

En septiembre de este 2022, la Policía Local de Huesca le concedió la Cruz de Servicios Distinguidos por su intermediación para hacer realidad el desarrollo del Día de las Fuerzas Armadas, con el desfile del 28 de mayo, al que asistieron los Reyes de España, como acto central.

Melero nació en Ceuta en 1963 y se graduó en la Academia como teniente en 1987. Ha sido jefe del Batallón de Infantería Zamora III/29 y segundo jefe de la del Centro de Situación del Ejército del Estado Mayor. También ha ocupado la Subdirección de Enseñanza de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, de donde pasó a dirigir la Academia General Militar.

Asimismo, estuvo en el 2º Tercio de la Legión y Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 y en la Dirección de Gestión del Personal del Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápida. También, en el Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Entre sus misiones internacionales destacan Kosovo y Afganistán, que le valieron las medallas de la OTAN.