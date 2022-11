Historias Heraldo | "El incendio de Ateca quemó la vida, los recuerdos... hasta las cenizas que guardaba de mi padre"

El verano de 2022 pasará a la historia de Aragón como el de los grandes incendios que devastaron más de 40.000 hectáreas de terreno en la comunidad.

El fotógrafo zaragozano Eduardo Ezequiel recoge en este vídeo imágenes de los incendios de Ateca y de Añón de Moncayo, así como el testimonio de quienes sufrieron sus efectos y de los bomberos forestales encargados de lidiar contra las lenguas de fuego poniendo en riesgo sus vidas. Se trata de una nueva entrega en esta serie de vídeos producidos por el citado autor para HERALDO DE ARAGÓN, y que cuenta con el patrocinio de Avanza.

Un vídeo de Eduardo Ezequiel para HERALDO de los incendios en Aragón

Entre los testimonios que recoge Ezequiel destaca el de uno de los afectados por el incendio de Ateca, Roberto Gracia, quien describe cómo quedaron su vivienda y sus pertenencias tras el paso del fuego: "Parece que es la guerra. Se me ha quemado la vida, los recuerdos... Teníamos aquí unas pocas cenizas de mi padre, también se han quemado", lamenta. Y destaca que hay cosas que podrán recuperarse con el tiempo, "pero el patrimonio que se ha quemado, si se vuelve a ver así será dentro de 50 años".

También toma la palabra Cristina Pérez Yus, bombera forestal desde hace 18 años, quien trabaja como peón especialista en una brigada helitransportada en Brea de Aragón. Destaca que el incendio de Ateca sorprendió a todos los que trataban de controlarlo, y asegura que llegó a sentir miedo de lo que estaba pasando, porque era como "un monstruo".

"Tú sabes que entras y no sabes si vas a salir", describe otro de los miembros de Infoar (Incendios Forestales en Aragón). "Puedes estar muy seguro a 10 metros del incendio, viene un cambio de aire y es como una ola del mar, te abrasa en un segundo y no te has enterado", relata el bombero Óscar Revuelto.