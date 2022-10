Encuesta | La mascarilla en el transporte público sigue siendo necesaria, según voces autorizadas. ¿Qué opina usted?

La mascarilla sigue estando presente en el día a día de las personas que usan el transporte público para desplazarse y de las que acuden con asiduidad a centros sociosanitarios. Fue hace medio año cuando el uso de este elemento de protección se redujo a estos lugares. A día de hoy, los expertos aragoneses insisten en que es necesario que se siga utilizando en estos entornos, sin embargo, en la calle, el debate está servido.

Para el epidemiólogo Nacho de Blas, la obligatoriedad debería ir de la mano con la incidencia de covid de cada momento y lugar. Teniendo en cuenta la situación actual de la capital aragonesa, "donde se han empezado a incrementar los contagios", el experto considera que se debería de seguir llevando.

"Por un lado está la parte obligatoria y por otro lado hay que recomendar a la gente que la lleve en según qué lugares. Hay que tener en cuenta el contexto de riesgo de contagio y en los momentos que es alto se debería usar. No se puede regular todo, es en parte, sentido común", argumenta el epidemiólogo.

En ese sentido, considera que en el transporte público viajan personas mayores, entre otros usuarios, por lo que es de la opinión de seguir usándola tanto en tranvía como en autobús -aunque no encuentra sentido que sea obligatoria en el escolar y el de empresa-. "En taxi depende de la ventilación", apostilla. En todo caso, insiste, si el uso no es correcto, no sirve de nada. "Llevar una quirúrgica mal puesta es como no llevar nada", recuerda.

De Blas denuncia que se ha fallado en la "pedagogía de la mascarilla" y eso explica que una gran parte de la población sea reacia a llevarla. "Estamos hablando de que es cultura sanitaria y sirve para minimizar cualquier tipo de enfermedad respiratoria, no solo el coronavirus", añade.

En cuanto a los centros sociosanitarios, de Blas defiende que hay incongruencias. "En las ópticas es necesario mientras que en las clínicas veterinarias no lo es. No tiene sentido", lamenta. En todo caso, asegura, "el debate está en lugares como gimnasios o conciertos". "Ahí ya se delega en la responsabilidad individual de cada uno", reconoce. En concreto, en eventos multitudinarios como la carrera de la mujer del pasado fin de semana, el epidemiólogo sostiene que "al ser al aire libre" no es necesario. "Imagino que las participantes que tienen riesgo se la pusieron", apunta.

De la misma opinión es Juan José Badiola, director Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. "Están subiendo lo contagios. No es nada que no se esperase, pero por esa misma razón es mejor seguir utilizando la protección hasta ver cómo evoluciona todo", reconoce el experto, que argumenta que a partir de ahora comenzará el frío y con ello la mayor transmisibilidad de las enfermedades. "Es el tiempo óptimo para la circulación de los virus respiratorios y la realidad es que la mascarilla no molesta tanto", declara

"Siguiendo la obligatoriedad de su uso estamos cumpliendo el principio de precaución que es muy importante en Salud Pública. Ante una situación incierta, es mejor ser cautos", apostilla Badiola. El experto asegura que él se la pondría también en el cine, en el teatro o en un espectáculo en un lugar cerrado.

Argumentos similares aporta Jesús Gómez Gardeñes, profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza, que también considera que es necesario seguir utilizando el tapabocas en el transporte público y en los centros sociosanitarios. "Limita de manera apreciable la transmisión por lo que es necesario utilizarla en los lugares donde hay personas vulnerables", asegura. "Y más ahora", subraya. "Viene el frío y hemos perdido inmunidad y ahora estamos más expuestos. Hay que se cautelosos para protegernos", señala.

La crisis energética también influye en la transmisión del virus. "Si la solución para ahorrar es dejar de ventilar, la incidencia subirá", argumenta Nacho de Blas. Para que lo interiores sean seguros, Gómez Gardeñes propone que se instalen medidores de calidad de aire y de concentración de CO2 tanto en el transporte público como en los centros sanitarios.

"En todo caso hay que usar la mascarilla. No cuesta mucho y sin duda, el beneficio es mayor al coste. Hay medidas que han supuesto un coste económico alto, pero ésta no", defiende el profesor de Física.