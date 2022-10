Lambán anuncia medidas de protección a los vulnerables en el presupuesto de 2023 al rebatir las críticas del PP a su "inacción"

El presupuesto de 2023 incluirá medidas para proteger a los sectores vulnerables. Así lo ha indicado el presidente de Aragón, Javier Lambán, en las Cortes, donde ha comparecido a petición del PP para informar sobre las afecciones de la subida del coste de la energía, los combustibles y los alimentos en la actividad económica y productiva y en las familias aragonesas. Para tener más detalles sobre cuáles serán, habrá que esperar a que se presente el proyecto. En una intervención con marcado tono político, en el que se ha colado la situación de la Sanidad, Lambán se ha referido al debate fiscal sin aclarar cuáles serán las líneas que guiarán la reforma que prepara el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA), que sigue analizando las propuestas de los demás partidos.

Ante el “mantra” del PP de bajar los impuestos”, el socialista ha denostado la deflactación del IRPF, al considerar que es una medida que discrimina a los que no hacen la renta y, por tanto, “no sirve de nada para los que no la hacen, que son los más vulnerables”. En la situación actual, Lambán ha estimado que lo fundamental es dirigirse a los más vulnerables, a los que peor lo están pasando y los que peor lo van a pasar si no se les atiende de la manera adecuada. Para rebatir las críticas del PP, ha hecho hincapié en que el repunte de la recaudación que está logrando el Gobierno central por la inflación “es la que permite al Gobierno de España destinar recursos ingentes a atender a los sectores más afectados”. “Ustedes hubieran deflactado y aducirían que no tenían recursos y esos sectores más afectados los hubieran dejado abandonados a su suerte”, ha espetado.

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha reprochado a Lambán que cada vez son más los aragoneses que tienen dificultades para llegar a fin de mes, mientras se mantiene la “inacción” del presidente de la DGA que, en su opinión, “sigue sin tomar medidas, sigue sin hacer nada, demostrando que el gobierno está totalmente fuera de la realidad”. “Usted es el presidente que peor ha gestionado Aragón, el que más ha incumplido todo aquello a lo que se compromete y además ha llevado a nuestra Comunidad a estar peor cada día en todos los indicadores económicos”, ha manifestado. Se ha mostrado muy crítica con la “política de anuncios” y ha citado, a modo de ejemplo, el de los 100 millones para la Sanidad y la ayuda de 200 euros a familias vulnerables que, según la popular, “nadie sabe dónde están”.

Lambán ha reiterado que desde el Gobierno de Aragón se ha ofrecido una “respuesta rápida” pero eso no significa que vayan a renunciar a “estirar al máximo” sus márgenes de actuación y sus competencias.