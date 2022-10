Vacunación en el Pilar: "Da igual que sean fiestas, lo importante es protegerte y son cinco minutos"

En plenas fiestas de Pilar, los mayores de 80 años dan ejemplo de la importancia de vacunarse por partida doble contra la covid, con la cuarta dosis de refuerzo, y la gripe. En el centro de salud Bombarda van a pasar entre hoy y mañana unos 600 usuarios (300 por día) de los que la mayoría, a no ser que por alguna patología resulte contraproducente, decide que le pongan las dos inyecciones. "Da igual que sean fiestas del Pilar, lo importante es protegerte y solo le tienes que dedicar cinco minutos. El año pasado no tuve ninguna reacción, no me enteré de nada y no cogí ni un catarro, así que vengo encantada y tranquila", decía a la salida del ambulatorio Etelvina Guillén, de 80 años.

Ya se han agendado un total de 18.805 citas para esta nueva campaña de inmunización, que se desarrollará de forma progresiva, según los datos facilitados por el Gobierno aragonés. Entre los usuarios que se encontraban en las instalaciones de Bombarda había algunos que había dejado un rato su plan festivo matinal para acudir. Como Marcelino Chueca y Carmen Luna, de 85 y 82 años respectivamente, que antes de salir habían visto las vaquillas por la televisión. "Creo que es importante venir, porque las dos son enfermedades peligrosas a estos años. Contra la gripe siempre nos hemos vacunado y si hace falta hacerlo contra la covid, también. No la hemos cogido y nos ha ido muy bien", contaba Chueca. Su mujer le daba la razón y matizaba que ella solo había visto "a ratos las vacas" porque "tenía que hacer otras cosas por la mañana en casa".

Los aragoneses que tengan 80 años o más (más de 97.000) pueden solicitar su cita para la vacunación tanto en la web SaludInforma y como en la aplicación móvil. Así, el ciudadano puede agendar la vacunación covid y, en el momento de la misma, en el propio centro de salud se le ofertará también la vacunación contra la gripe, de modo que solo se precisa una sola cita para recibir ambas dosis.

Se recomienda que los mayores de 80 años esperen tres meses para proceder a la vacunación de recuerdo contra el coronavirus tras haber pasado la infección, periodo que se prolonga hasta los cinco meses en el resto de la población.

Más de 23.000 personas se han vacunado entre residencias y sanitarios

El pasado lunes, 26 de septiembre, comenzó la campaña de vacunación en las residencias de la comunidad, tanto para los usuarios como para el personal, así como para los sanitarios. Hasta la fecha se han administrado ya 23.433 dosis de recuerdo contra el coronavirus y 25.494 de gripe.

A medida que se incorporen nuevos grupos de edad a la autocita se informará sobre la apertura de sus agendas.