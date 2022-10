"Con Lola Ranera hay que ir a conquistar la alcaldía de Zaragoza con el mismo espíritu que a la Expo"

El escenario escogido por el PSOE para presentar la candidatura de Lola Ranera al Ayuntamiento de Zaragoza ha resultado perfecto para los mensajes que han lanzando para arroparla el secretario general del PSOE Aragón y presidente de la Comunidad, Javier Lambán y el exalcalde socialista, Juan Alberto Belloch. Sobre todo cuando este último ha asegurado que con ella "la Expo vuelve" y que hay que ir a las eleciones municipales a "conquistar" el Ayuntamiento de la capital aragonesa "con el mismo espíritu que a la Expo".

Un acto en el que los socialistas han defendido la necesidad de contar al frente de la ciudad con una mujer "valiente", "honrada" y "arraigada" a los barrios, frente a un alcalde Jorge Azcón "ausente". En esta puesta de largo también ha intervenido el secretario general del PSOE Zaragoza y presidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio Sánchez Quero.

Belloch ha sido el encargado de presentar como candidata a Ranera, que trabajó con él durante 20 años, ha recordado. De ella ha descatado su "seriedad, honestidad, rigor y capacidad", pero sobre todo su "honradez" y su "empatía con los vecinos y vecinas" de la ciudad. Con un toque de humor le ha agradecido que le haya dado "la oportunidad" de volver al ruedo político "pero no tengan miedo, no al activo", ha ironizado. La ha definido también como una "mujer valiente" que ha superado y salido "intacta" de "graves" problemas personales y familiares.

Su apoyo lo ha dejado así de claro: "No pretendo decirles lo que tienen que hacer, estaré atento a cuando tú me pidas algo concreto". El exalcalde socialista y retirado ya de la magistratura, ha recomendado al PSOE que vaya a las elecciones municipales "sin arrogancia y sin descalificar a nadie", y buscando el consenso sobre un "repertorio" de temas que no existirá "si gobierna el Partido Popular".

"Ranera no cabe en un tuit, es un libro repleto de política y de vida"

Sánchez Quero ha sido el encargado de abrir el acto. "Zaragoza tiene un alcalde interino y no sabemos si se va a presentar a la consolidación del puesto porque está deshojando la margarita y mirando de reojo las encuestas para ver si concurre al Ayuntamiento o al Gobierno de Aragón", ha denunciado. Además, ha acusado a Azcón de"mirar más por sus intereses particulares que los de la ciudad" para así "hacer méritos" ante la dirección nacional del partido.

En esta misma línea, Lambán, que ha arremetido contra Azcón por los "inclumplimientos" para con la Administración autonómica y le ha acusado de hacer "trampas", ha alabado la elección de la Expo para esta puesta de largo de la candidatura de Ranera porque este recinto "simboliza a la perfección lo que debe ser Zaragoza en el futuro". Unos halagos que han ido a más cuando ha asegura que Ranera "no cabe en un tuit, es un libro repleto de política y de vida".

"Zaragoza no merece un alcalde que de 23 días 11 está de 'tour' por Aragón"

El secretario general de los socialistas aragoneses se ha referido tanto a Jorge Azcón (PP) como a Pedro Santisteve (ZEC) como dos alcaldes "absolutamente fallidos" que tienen que ser "definitivamente derrumbados por la democracia a través de los votos", y coja el testigo una alcaldesa socialista que imprima una "dinámica de cambio y renovación" y que, al mismo tiempo, está "muy arraigada en los barrios".

La presentación de la candidatura de Lola Ranera ha tenido lugar en la explanada de acceso a la Expo DGA

"Azcón es un alumnado aventajado de la señora Rudi"

Por su parte, la candidata ha recalcado que se dejará "la piel" para que el PSOE vuelva a gobernar en la ciudad, sometida a "siete años de parálisis", con los mandatos de Santisteve y Azcón, y desbancar al "actual Gobierno de derecha y ultraderecha".

"Zaragoza no merece un alcalde que de 23 días 11 está de 'tour' por Aragón", ha subrayado. Por eso, frente a un Azcón "ausente que pasa el tiempo dedicándose a su rédito político", se ha presentado como una alternativa de futuro que devolverá "la ilusión" a unos ciudadanos que "estarán en el centro de la política".

El discurso de Ranera ha incluido otras críticas al actual regidor zaragozano, al que ha definido como "un alumno aventajado de la señora Rudi" por su "preocupación por las flores y las fotos, muchas fotos y marquetin". Ha desgranado algunas de las actuaciones más polémica de su ruival político, como la reforma de la plaza de Santa Engracia, "que nadie había pedido", y una plaza de Salamero "absolutamente empantanada después de tres años". Sobre Azcón ha concluido que "hace política para unos pocos, para sus amigos" y que deja como legado "una ciudad más sucia" y una huelga de transporte público que ya suma 600 días.