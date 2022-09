¿Estás más triste con la llegada del otoño?

Muchas personas sienten una repentina tristeza y melancolía con la llegada del otoño. Las hojas de los árboles comienzan a caer, hay menos horas de luz solar y bajan las temperaturas. El cambio de armario y la vuelta de las cazadoras nos recuerdan que las vacaciones quedaron ya atrás y que estamos a las puertas de los meses más fríos del año.

Además, "el contexto internacional prebélico y la subida de los precios no ayudan", dice Carlos Hue, psicólogo y Educador. "El otoño es un tiempo depresivo y es normal. Tenemos que asumirlo ya que, mientras no se convierta en algo patológico, esa tristeza pasará". explica Hue. "Todos tenemos nuestros ciclos y hay que respetarlos. No podemos estar siempre en la cresta de una ola", añade el psicólogo.

Para el psicólogo clínico José Antonio Aldaz, además en estas fechas “hay una disminución de los contactos sociales y del ocio debido al tiempo y a que el día se acorta. Esto puede impactar de alguna manera en el tono general de las personas”. Es decir, con el frío, la lluvia y el viento tendemos a salir menos, ver menos a nuestra familia y amigos y, por ende, podemos sentirnos más tristes y alicaídos.

Aldaz pone el foco sobre todos en las personas que ya padecen algún tipo de enfermedad mental. Para ellos el otoño puede ser una época más complicada. “Lo que vemos en las consultas son recaídas de episodios ya diagnosticados tanto a nivel de depresión, como de trastornos bipolares y otros trastornos afectivos”, explica Aldaz.

NOTICIAS RELACIONADAS Las primeras nieves llegan al Pirineo con la entrada del otoño

Sin embargo, para la población general que no padece ningún tipo de enfermedad mental, este tipo de tristeza relacionada con el cambio de estación tiene un nombre. Es lo que en términos médicos se denomina Trastorno Afectivo Estacional (TAE). Se trata de un tipo de depresión relacionada con los cambios de estación. Comienza en otoño y puede continuar durante los meses de invierno. Durante ese periodo se tiene menos energía y las personas afectadas se sienten de mal humor.

Síntomas

Los síntomas de este trastorno afectivo emocional son variados. Según la Clínca Mayo entre los principales está el sentirse apático, triste o decaído durante gran parte del día, perder el interés por las actividades que te gustaba disfrutar, tener menos energía, dormir demasiado, tener dificultades para concentrarse o sentirse desesperanzado o inútil.

¿Qué hacer para prevenirlo?

"Lo importante es tener unas metas", dice Hue. "Hacer ejercicio, aprender un idioma o dejar de fumar, es decir, tener un proyecto y hacerlo junto a otra persona que nos apoye", explica el psicólogo.

Esto es importante y Hue insiste:"No hay que dejar sola a la persona que está deprimida. Debemos acompañarla y no exigirle que deje de estarlo. Lo normal es que en unos días, se aclimate y esos sentimientos pasen".

Además, "hay que saber sacar las cosas bonitas del otoño", continúa Hue. "Podemos salir y disfrutar de los paisajes que cambian cada día. Tenemos que reencontrar la ilusión en las pequeñas cosas", concluye el psicólogo y educador.