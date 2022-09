Lambán estudia una rebaja del tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y altas

Los socios del cuatripartito pactaron hace tres años mantener estable la presión fiscal, pero con la actual coyuntura económica provocada por la escalada de precios "parece razonable" abordar el debate de la inflación y de los impuestos. Así lo ha expuesto este martes el presidente aragonés, Javier Lambán, quien ha condicionado "con toda claridad" cualquier cambio fiscal al acuerdo de PSOE, Podemos, CHA y PAR.

Lambán ya apuntó en su comparecencia del pasado jueves en las Cortes que no iba a "rehuir" este debate, para lo que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ya está "planificando" la ronda de contactos con todos los partidos. Fuentes de la DGA han indicado a este diario que se está analizando una rebaja del tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas, un impuesto en el que Aragón no sale bien parada en comparación con el resto de autonomías. El equipo de Pérez Anadón está haciendo números y proyecciones para saber hasta dónde se puede llegar y su impacto, pero aún no ha trasladado una propuesta a los socios.

Las bases de la negociación la tienen clara el presidente y sus consejeros de Ciencia y Universidad, Maru Díaz (Podemos), y Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), quienes defienden al unísono que solo cabe una reforma que garantice la prestación de los servicios públicos y respete la "justicia distributiva y progresividad".

La última autonomía en sumarse a la ola de rebajas fiscales impulsada por el PP en todos los territorios donde gobierna ha sido la valenciana, la primera gestionada por los socialistas. Su presidente, Ximo Puig, ha anunciado este martes una reducción para las rentas de hasta 60.000 euros "frente las rebajas a los ricos" que, a su juicio, impulsan los populares por reducir los tributos de Patrimonio o Sucesiones. Su giro ha generado un profundo malestar en La Moncloa al no haber sido consensuada y ha pedido un "discurso fiscal responsable" a los gobiernos autonómicos. De ahí el reto de mantener un cierto equilibrio con el Gobierno central, posicionado en contra.

A este respecto, Lambán ha manifestado de forma categórica que lo que hagan otras autonomías le da "exactamente igual" y ha lamentado que en esta cuestión se haya empezado "la casa por el tejado". Así, ha defendido que la política fiscal nunca debería ser un fin en sí mismo, sino un medio al servicio de un modelo de sociedad.

El líder socialista ha censurado el "fuego cruzado" entre partidos, lo que ha tachado de «subastas» de impuestos, cuando se debería estar discutiendo la "amplitud y calidad" de los servicios públicos para decidir cómo se van a pagar.

En la celebración del 60 aniversario de Atades, el presidente tampoco ha eludido las preguntas de los periodistas acerca de cómo se puede mantener la fiscalidad cuando los gastos se disparan. Y a este respecto, ha sostenido que las autonomías no tienen instrumentos fiscales para remediar la insuficiencia de recursos, ya que dependen del Gobierno de España.

En este sentido, ha incidido en que el margen de maniobra en política fiscal es "muy reducido", lo que agrava la situación de los servicios públicos, cuyos costes no paran de crecer. "Con el actual sistema de financiación, son inabordables y amenazan con colapsar el sistema", ha advertido.

Esto le ha llevado a insistir en que lo que verdaderamente habría que resolver es el "problema gravísimo» de la la financiación autonómica . «Me preocupa mucho más que la fiscalidad», ha asegurado.

Cierre de filas de los socios

En similares términos se han pronunciado sus socios de Podemos y CHA, que han abogado por abrir un debate "con rigor" sobre la base de no perder ingresos, de forma que se compense cualquier hipotética merma con las rentas altas.

Maru Díaz ha señalado que la cuestión no reside en qué impuestos tocar, sino quién los paga y cómo afecta a los ciudadanos. Y ha remarcado que tampoco se debe olvidar que hay aragoneses que por sus bajos ingresos están exentos de hacer la declaración de la renta y se les debe ayudar igualmente.

Soro ha reconocido que, por el momento, "no se ha concretado nada" y ha subrayado que el límite de dónde se puede llegar es el mantenimiento del nivel de ingresos públicos que garantice los servicios del Estado del bienestar. "Hay que avanzar en la progresividad. No es recaudar más, sino recaudar mejor para que los impuestos cumplan la función redistributiva de la riqueza", ha dicho.

Por su parte, el vicepresidente aragonés y líder del PAR, Arturo Aliaga, ha afirmado que no se podrá pronunciar hasta que no se disponga de una propuesta seria sobre la que debatir. No obstante, ha reiterado que su partido está "dispuesto" a abrir un debate sobre política fiscal, "pero siempre que se tenga en cuenta a todos los aragoneses". Del mismo modo, el coordinador autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo, ha reivindicado, tres reunirse con las máximos responsables de la patronal aragonesa, que la rebaja de impuestos debe ser inmediata.