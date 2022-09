Las preocupaciones de los jóvenes: "Nos piden experiencia previa pero, ¿quién nos da la primera oportunidad?"

Acceso al mercado laboral y precio de la vivienda. Esas son las dos principales preocupaciones de los jóvenes aragoneses. Y no es para menos. En el segundo trimestre de 2022, más de 12.000 aragoneses de menos de 25 años estaba en el paro, según la EPA (Encuesta de Población Activa). Y los precios del alquiler asustan más, ya que han subido un 4,5% en la Comunidad respecto al año pasado, según el portal Idealista.

Precisamente, los jóvenes zaragozanos alzan estos días su voz en la II Semana de la Juventud y la XV Feria del Consejo de Juventud de Zaragoza (CJZ). Más de 30 asociaciones juveniles de la capital aragonesa participan en este importante escaparate de interacción con la ciudadanía para mostrar su actividad durante los 365 días del año que persigue el objetivo de construir "una ciudad mejor".

Raquel Noguero tiene 20 años y pertenece a la Asociación IAESTE, que se dedican fundamentalmente a organizar prácticas remunerada en el extranjero para estudiantes de todas las disciplinas. "La principal preocupación que tenemos los jóvenes es la falta de experiencia. Es decir, cuando sale una oferta de trabajo siempre exigen haber trabajado durante un tiempo. La cuestión es quién nos da esa primera oportunidad", reconoce esta zaragozana, que argumenta que lo que ofrece la Asociación a la que pertenece puede ser útil para acceder al mercado laboral.

Raquel Noguero. HA

Esta zaragozana asegura que el problema principal lo encuentran al finalizar los estudios. "Mientras estudiamos, solemos optar por dar clases particulares o hacer unas horas en un bar. Son trabajos que ayudan a sufragar nuestros gastos. Los obstáculos nos los encontramos cuando terminamos el grado universitario y queremos conseguir un empleo relacionado con nuestra formación", incide.

En la misma línea van las protestas de Sergio Pérez, vicepresidente del CJZ y director de la II Semana de la Juventud. "Conseguir un empleo no es complicado, pero hay muchos falsos autónomos, becas que no llevan a ninguna parte, voluntariados con sobres en negro,...", lamenta.

Sergio Pérez HA

Inés Tellería pertenece a Scouts de Aragón opina que la mayoría de los puestos a los que pueden optar "por nivel de experiencia son precarios y exigen dedicación de tiempo que no está correspondida económicamente".

A las dificultades para acceder al mercado laboral se suma, según Sergio Pérez, el reto de conseguir una vivienda digna. "Nos preocupa nuestro futuro. Las opciones son alquilar o comprar. La primera es cara y la segunda complicada. Según algunos estudios, la media de edad para emanciparse son los 30 años... Las ayudas que ofrecen no se ajustan a la realidad", lamenta este zaragozano, que asegura que todavía está el plazo abierto para solicitar las ayudas de 200 euros al mes para el alquiler joven, "lo que significa que todavía no se ha concedido ninguna". "Es verdad que el dinero lo dan con efecto retroactivo, pero cómo te vas a independizar si todavía no te han asegurado que vayas a recibir el dinero", asegura. En el caso de que todos los que cumplen los requisitos pidiesen esa ayuda, denuncia Pérez, "solo el 1% podría beneficiarse porque para el resto no llegaría".

La igualdad, la salud mental y el medio ambiente son otras de las preocupaciones de estos jóvenes, aunque se encuentran en "un segundo plano". "No es que no le demos importancia, pero la realidad es que nosotros, somos los que más concienciados estamos. La labor está en cambiar la mentalidad de algunas personas mayores", reconoce Raquel Noguero.

"La precariedad del trabajo y la dificultad para emanciparnos nos afectan a nuestra salud mental. Nuestras generaciones son más abiertas a la hora de hablar de este tema. Incluso ponemos nombre a la ansiedad y a la depresión. El problema es que si no existe un sistema púbico psicológico y psiquiátrico o los sueldos son más altos, no vamos a mejorar", indica Inés Tellería.

Inés Tellería Ha

En cuanto al cuidado de la naturaleza, Tellería asegura tener experiencia por ser 'scout'. "Parte de nuestra educación es la vida en la naturaleza y el cuidado de esta. Queda camino por recorrer pero se ha trasladado bien en las aulas y se conciencia mejor a las nuevas generaciones", apunta.

La Semana de la Juventud arrancó este lunes con el objetivo de alzar la voz sobre las diferentes cuestiones que les inquietan.

Las principales inquietudes de Tomás Aragón, de la plataforma del Consejo Aragón de la Juventud, son la falta de planes de ocio para la juventud rural, la desafección de la administración y, al igual que sus compañeros, el acceso a la vivienda. "Cuando se plantean ayudas para el alquiler, siempre se piensa que es para compartir piso, pero cuando te quieres emancipar, la realidad es que te quieres ir solo", sostiene. El problema, añade, es que "las políticas son de despacho". "No se escucha realmente a los jóvenes", critica.

Además, otra de las cuestiones que, según Aragón, deberían de cambiar son los planes de ocio para la juventud que vive en los pueblos. "Las propuestas se plantean desde la perspectiva capitalina. Es verdad que se han organizado algunos festivales en el medio rural, pero son cuestiones temporales, es necesario que sea algo estable", apunta.

Tomás Aragón HA

XV Feria del CJZ



La actividad central de esta semana es la tradicional Feria del CJZ que cumple 15 ediciones. Así, la plaza zaragozana de San Bruno, se llenará este sábado, 1 de octubre, de stands y de diferentes actividades con las asociaciones juveniles de la ciudad como totales protagonistas. Hacen un paréntesis en su día a día para enseñar qué es lo que hacen y animar a la gente joven a la participación.