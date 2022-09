Santiago Abascal, en Zaragoza: "Lo que me gustaría es escuchar a Macarena Olona"

"A mí lo que me gustaría es escuchar a Macarena Olona y después hablaré con los medios de comunicación". Así se ha manifestado este miércoles Santiago Abascal, que ha acudido a Zaragoza con motivo del ciclo político del Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) que ha tenido lugar en el restaurante El Cachirulo. El líder nacional de Vox ha expresado que "nosotros escucharemos si ha decidido abandonar la política y dedicarse a la abogacía del Estado, o si por el contrario quiere afiliarse de nuevo al partido". No obstante, no ha aclarado cuándo se llevará a cabo una reunión con la exdiputada.

Macarena Olona tiene previsto visitar este viernes la Universidad de Murcia para impartir una conferencia sobre dos sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas con el estado de alarma. Respecto a esta cuestión, Santiago Abascal ha opinado que "me parece muy bien que cualquier español pueda hablar en cualquier lugar, porque en Vox hemos padecido la violencia, represión e intimidación".

Por otra parte, ha afirmado que tiene "toda la confianza" en el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de quien el procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, se ha quejado por haberle llamado "imbécil": "No lo he escuchado", ha dicho Abascal.

El líder del partido de extrema derecha ha sido el gran protagonista del ciclo político del Foro ADEA, que ha tenido "un gran éxito de participación y asistencia", según ha explicado su presidente, Salvador Arenere. Ha considerado Abascal que en este coloquio se dan a conocer "los problemas y necesidades de los empresarios", y se ha sentido "honrado" de haber podido escucharles "en un momento en el que los políticos cada vez dan más la espalda a la sociedad y toman decisiones que afectan a las vidas de los ciudadanos sin tomar ningún tipo de consultas". Por eso, ha reclamado que la Ley climática "hay que derogarla inmediatamente", ya que, ha dicho, "prohíbe a los españoles explorar y explotar sus recursos". "Nos condena a pagar la energía más cara de europea, a la ruina a las familias y a la pobreza energética", ha añadido Santiago Abascal.

También ha hecho referencia durante su intervención al gasto político, y ha reclamado que "no se deberían hacer nuevas contrataciones". De hecho, ha aseverado que "hay un Ministerio que debería ser suprimido directamente", en referencia al de Igualdad, dirigido por Irene Montero. "Es un ministerio ideológico. La izquierda se escuda siempre en que algunos queremos acabar con las prestaciones sociales, con el acceso a la educación y sanidad, lo que queremos es acabar con el gasto político improductivo, con la financiación a sindicatos, a partidos, a organizaciones patronales", ha sentenciado el presidente de Vox.