Azcón defiende en Toledo que los 'populares' son una alternativa política que se caracteriza por hacer propuestas

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha incidido en que el Partido Popular "tiene un mensaje muy importante que lanzar en Aragón y en toda España", porque no es la oposición, sino "la alternativa y se caracteriza por hacer propuestas".

Así se ha pronunciado Azcón este sábado en Toledo, hasta donde se ha desplazado una delegación aragonesa para asistir a la XXV Reunión Interparlamentaria 'Popular' de Toledo.

"Hay muchos programas y proyectos que pueden llevarse a Aragón mirando a los gobiernos 'populares' y donde las cosas se están haciendo mejor en materia de sanidad, educación y crecimiento económico", ha defendido Jorge Azcón.

Ha destacado la intervención de la 'popular' Ana Alós, en torno al tema de la diversidad que existe en España diversa dentro de un único proyecto constitucional; y la de la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, sobre regeneración democrática.

España no vive una situación fácil, ha lamentado el dirigente 'popular', en alusión a una situación económica y política "que no es agradable, no es lo que quieren los ciudadanos".

"La inflación, los socios del Gobierno de España y las divisiones dentro de este hacen que la gente quiera mayor tranquilidad, que quiera más seguridad, que quiera que se solucionen de verdad sus problemas", ha agregado Azcón.

Ha asegurado que los 'populares' reunidos en Toledo hablarán durante este fin de semana de que España necesita soluciones y que "el partido que puede ofrecerlas es, sin ninguna duda, el Partido Popular".