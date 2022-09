Francisco Belil: "La mayor crisis no es la sanitaria ni la económica, es la educativa"

Tras su experiencia en Alemania. ¿Cómo ve la nueva ley de Formación Profesional (FP)?

La veo como una gran oportunidad. Esta nueva legislación nos pone sobre el papel una serie de reglas que son buenas y nos está invitando a todos a que la sigamos. Como todos los cambios, lleva un tiempo hasta que se implementa.

¿Se conseguirá que todos los ciclos sean duales?

Es uno de los puntos que se tendrá que ir aclarando. El llamarlo a todo dual está muy bien en concepto, pero hemos de aclarar muy bien cual es la intensiva y cual no. El hecho de que acerquemos la empresa a la escuela y viceversa es fundamental. Esto se hace en otros países desde hace décadas. La escuela tiene que enseñar lo que la economía necesita para que los jóvenes tengan trabajo.

Impulsa la octava edición del Foro Alianza para la FP dual. ¿Por qué se ha escogido a Aragón?

Hace ya tiempo que queríamos venir porque el Gobierno de Aragón ha convertido la FP en un objetivo de legislatura y tiene un presidente, un consejero y un director general muy comprometidos. Además, estamos convencidos de que esto marcará un antes y un después de la Comunidad. Estamos para contribuir.

¿Cómo más colabora la Fundación Bertelsmann en Aragón?

Estamos trabajando en varios asuntos como por ejemplo la formación de tutores. También estamos para acompañar, entre otras cosas, en la implantación de la nueva ley de FP y que los chicos salgan bien preparados, al nivel de los mejores de Europa.

¿Está trabajando la DGA en la dirección correcta?

Se han hecho cosas muy bien hechas, lo que pasa es que la FP, especialmente la dual, no es suficientemente conocida en Aragón. Como sociedad, tenemos que entender que esto marca diferencias. Y que si Aragón tiene que ser competitivo, y lo tiene que ser, necesita una FP dual de calidad. No queremos formar gente si no es con calidad.

Aunque cada vez hay más alumnos, siempre quedan vacantes.

Se debe a que no se ha explicado suficientemente toda la importancia que tiene esta titulación a los alumnos. Y hay que hacer un trabajo también con los empresarios. Hay pocas empresas grandes en Aragón, comparado con otras comunidades. El empresario tiene que entender que es un factor diferencial y que si tiene gente bien formada podrá ser competitivo. Cuando vas a hablar con empresarios de otros países, sobre todo del centro y norte de Europa, tienen clarísimo que su futuro depende de formar bien a estos chicos y, por lo tanto, no regatean esfuerzos ni dinero.

¿Y cómo se incentiva a las pequeñas y medianas empresas?

Hay varios caminos y los tenemos que poner todos en marcha porque ninguno solo te lleva al éxito. Las 30 grandes compañías que hay en Aragón tienen que hacer de tractoras e intentar que sus proveedores y clientes apuesten por la FP dual. Lo que más ayuda, según he visto en otros países, es la competencia. Si ves que tu competidor está haciendo FP dual y empieza a tener éxito, quieres luchar con las mismas armas. El otro es a través de los medios de comunicación.

Sin embargo, hasta ahora, la FP había sido el ‘patito feo’ de la formación superior.

Si, porque no se ha entendido bien, ni hemos transmitido entre todos su importancia. Y ahí entono el mea culpa porque podríamos haber insistido mucho más para que la gente entienda que es una herramienta sin la cual no vamos a ningún sitio.

Hemos pasado de una crisis sanitaria a una económica. ¿Cómo afecta a la educación?

Todo afecta si queremos que sean excusas, pero el mayor problema que tenemos es el de la educación. La crisis sanitaria está pasando, la crisis económica también pasará, pero la crisis de educación no pasa si no trabajamos todos fuertemente.