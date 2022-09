El calor no da tregua en Zaragoza: "Se espera que los veranos se alarguen hasta octubre en los próximos años"

La madrugada de este martes 13 de septiembre ha vuelto a ser de récord en Zaragoza y es que se ha convertido en la noche tropical número 56 de este año. Hasta ahora, había sido el 2003, con 47, el año que ostentaba el mayor número de noches con temperaturas mínimas superiores a los veinte grados.

Rafael Requena, delegado de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en Aragón ha señalado que en los años ochenta, la media anual era de cuatro o cinco noches al año, datos que actualmente están muy lejanos de la realidad. Requena explica que el calor y los veranos que antaño se “sufrían” tan solo en julio y agosto ya se amplían de junio a septiembre y añade: “en los próximos años, se extenderán también desde mayo y octubre”.

Si bien este martes han bajado las temperaturas, se ha mantenido la sensación de calor. La estación meteorológica del aeropuerto de Zaragoza ha registrado una temperatura mínima de 22.6º a las 2.00. No ha sido ese “calor sofocante” del que muchos se quejaban durante las pasadas olas de calor, sino un calor “húmedo, casi tropical. De ciudad costera”, aclara el delegado aragonés de la Aemet. “Este es consecuencia de los restos de la borrasca Daniel, que nació como una tormenta tropical en el Atlántico. Y aunque no ha llegado con toda su intensidad inicial a la Península Ibérica, sí ha mantenido sus características”, agrega.

Además, Requena pronostica que en los próximos días no se espera que bajen las temperaturas demasiado. Aunque no se volverán a los 40º, antes de que acabe la semana se superaran los 30º. De igual manera, no se espera que las noches tropicales, es decir, aquellas cuya temperatura mínima supera los 20º, nos abandonen todavía.

Tras pasar un verano en el que las olas de calor – con la primera de ellas en el mes de junio – se enlazaban una tras otra y el ya nuevo récord de 56 noches tropicales en 2022 a la espera de ser superado, es de esperar que la predicción de un verano que abarque aproximadamente la mitad del año se pueda cumplir en los próximos años.