La borrasca Daniel regará la Península, sobre todo el oeste y Pirineos, con el primer episodio de lluvias desde abril

La borrasca 'Daniel' se situará durante unos días en el oeste de la Península, desde donde enviará distintos frentes que regarán parte del territorio, sobre todo la mitad occidental y el entorno de los Pirineos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que destaca que este es el primer episodio de lluvias desde el mes de abril, que provocará el paso de un tiempo plenamente veraniego a un ambiente preotoñal.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que junto con las precipitaciones se producirá un notable descenso de las temperaturas en la mayor parte de España que dejará un ambiente fresco para esta época del año, sobre todo en el oeste del país. Respecto al pasado fin de semana, ha indicado que fue muy caluroso, con temperaturas que rozaron los 41ºC en el valle del Guadalquivir, como en Córdoba, y que estuvieron cerca de los 40ºC en el Cantábrico oriental, como en el aeropuerto de Bilbao, donde se registraron 39ºC este domingo.

Ese día, los termómetros estuvieron entre siete y quince grados por encima de lo normal para la época del año en buena parte del interior peninsular, impulsados estos termómetros por los vientos del sur y del suroeste, que soplaron además con rachas fuertes en zonas costeras y de montaña.

Más información Protección Civil aconseja precaución ante la llegada de lluvias intensas

Llega la lluvia

Este lunes, la borrasca Daniel ya está situada en el Atlántico, próxima a las costas de Lisboa y dejará precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el oeste de Galicia y de Castilla y León, en el norte de Extremadura y oeste de Andalucía. Además se formarán tormentas en el este de la Península, sobre todo en País Vasco, Navarra, este de Castilla-La Mancha y en el interior de la Comunidad Valenciana.

Del Campo subraya que estas tormentas podrán ser localmente fuertes y superarán los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y estarán acompañadas de granizo.

En cuanto a las temperaturas, precisa que este lunes caerán hasta ocho o diez grados centígrados en la mitad oeste de la Península respecto al domingo, sobre todo en Extremadura y Andalucía oriental, mientras que en el este de la península y en Baleares, en cambio, seguirá el calor y habrá rachas de viento fuertes en zonas de montaña.

Asimismo, pronostica que este martes un frente asociado a 'Daniel' penetrará en la Península y las precipitaciones se extenderán a prácticamente todo el país, excepto en el Cantábrico, la costa mediterránea, en el sureste y en Baleares. En el resto, a las lluvias se sumarán las tormentas, que serán más frecuentes y más abundantes en el oeste de Galicia, noroeste de Castilla y León, entorno de la cordillera Cantábrica, Extremadura, Andalucía Oriental y sistema Central.

En estas zonas podrían caer más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora y en buena parte de Aragón, oeste de Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha, donde estarán acompañadas de tormentas, que podrían estar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Más información Alerta en Aragón por lluvias y tormentas derivadas de restos del huracán Daniel

El martes volverán a bajar las temperaturas en prácticamente todo el territorio, salvo en las costas del Mediterráneo y del Cantábrico y en Baleares. En el resto del país el descenso será acusado, especialmente en el centro y en el este peninsular, donde las máximas se quedarán hasta 10 o 12 grados por debajo de los valores del martes.

Por ejemplo, el portavoz indica que Zaragoza pasará de 37ºC el lunes a 27ºC el martes; en Madrid, de 35ºC el lunes a 27ºC el martes; en Cuenca, de 36ºC el lunes a 24ºC el martes y en Jaén, bajarán de 37ºC a 27 y en Granada, de 37ºC a 29ºC de un día para otro. El viento soplará con rachas fuertes, de componentes sur y este en zonas de montaña.

Respecto al miércoles, seguirán las precipitaciones en la mitad oeste de la Península y zona centro, con lluvias ocasionalmente acompañadas de tormentas, que también se podrán producir en los Pirineos, donde podrán ser abundantes. Estas precipitaciones serán abundantes y también podrían serlo en el oeste del sistema Central, norte de Extremadura y Galicia.

El miércoles podría llover en las regiones mediterráneas. Donde menos probabilidad de lluvias habrá será en el interior de la mitad oriental, es decir, aproximadamente Navarra oeste de Aragón, La Rioja, centro de Castilla-La Mancha y de Andalucía.

Las temperaturas ese día no variarán demasiado, pero subirán en esas zonas del interior donde no llueva y bajarán un poco en Castilla y León. Mientras, señala que en las regiones mediterráneas y en Baleares, Bilbao, Gerona, Zaragoza y Palma de Mallorca rondarán los 32 a 34ºC, mientras que Madrid, Cáceres o Sevilla no pasarán de 24 o 26ºC.

Más información Un madrileño recoge en dos semanas más de 35.000 apoyos para bajar de precio productos básicos de alimentación

El portavoz prevé que el jueves se mantenga una situación similar y lloverá en el Cantábrico, Pirineos y otros puntos del tercio norte, así como, de nuevo, en la mitad oeste de la Península y en la zona centro. Ese día en estas dos últimas zonas, mitad oeste y zona centro, las precipitaciones serán algo más débiles y dispersas que el día anterior y en el tercio oriental y en Baleares no descarta algún chaparrón ocasional y disperso. En cuanto a las temperaturas, no se descarta algún chaparrón ocasional y disperso y las temperaturas estarán en el área mediterránea y en el noroeste, con un ambiente en general y a propio de esta época del año.

El viernes se mantendrá cierta inestabilidad sobre la Península y Baleares, con lluvias sobre todo en el Cantábrico y posibles chubascos tormentosos en el norte y este de la Península, así como en Baleares.

El fin de semana se estabilizará la atmósfera, aunque aún podría haber algún chubasco en el este peninsular y en Baleares, con unas temperaturas que ya tenderán a subir, sobre todo en el suroeste peninsular.

En cuanto a Canarias, el portavoz pronostica que la primera mitad de la semana se producirán intervalos nubosos con posibles lluvias débiles, que serán más probables en el norte y en el este de las islas.