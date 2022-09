Cariñena abre los brazos a su semana festiva con actos para todas las edades

La alegría y el colorido, desafiando a los nubarrones, se adueñaron este martes de las calles de Cariñena con motivo del chupinazo con el que arrancaron las Fiestas en honor del Santo Cristo de Santiago, que se extienden a este domingo con actos de todo tipo, entre los que tienen especial presencia los taurinos. Sobre las 13.35, más tarde de lo que suele ser habitual para no solapar el lanzamiento del cohete con el horario escolar, decenas de personas se concentraron en la plaza de España, frente al Ayuntamiento, para presenciar el lanzamiento de cuatro cohetes: uno por la consejera de Servicios Sociales de la DGA, María Victoria Broto; dos por las reinas de las celebraciones, Ángela Campos y Estefanía Gimeno, y el último por el alcalde, Sergio Ortiz.

"Es un día intenso, se nota que la gente quiere fiestas después de dos años en los que no han podido hacerse. Las hemos preparado con mucha ilusión", remarcaba el propio regidor a pocos minutos del estallido. Para confeccionar el programa, Ortiz explicaba que "hay una estructura común de actos religiosos, taurinos y espectáculos y se unen las propuestas para el público juvenil e infantil, cuyas actividades han sido elegidas por el consejo de infancia". A esto, explicaba el primer edil se unen consultas a la asociación de hostelería, los dos casinos, personas mayores y peñistas.

Junto a él y Broto, llegaron al centro neurálgico del municipio la comparsa de gigantes y cabezudos y la banda, tras una visita a la residencia local. Hasta entonces, la plaza se fue llenado muy paulatinamente, con la presencia, por ejemplo, de dos integrantes de la peña 'La cochera', con cerca de 15 años de periplo. "Son días de salir de casa y no volver hasta las tantas, todo el día de pendoneo", reconocía Lourdes. A su lado, Mari apuntaba que "son días para pasarlo bien con la familia y los amigos y estar en la peña para comer, cenar…".

"Ves a la gente feliz y eso es muy importante", subrayaba Mari Carmen Sanz tras pagar el bono con el que los vecinos costean parte de las fiestas. En su caso, reconocía que "ya no tengo peña, pero he quedado de vermú con mis amigas" y puntualizaba que "hay actos para todos, porque a me gusta ir a la iglesia, a las vacas o con mis nietos a los cabezudos". Estos personajes, a diferencia de en otros pueblos, portaban churros de piscina para atizar a los más pequeños.

Apoyado en el vallado que servirá para la suelta de reses por la calle Mayor, Antonio Gimeno, de 75 años y enfundado con sombrero, pañuelo y camisa azul a la cintura, sostenía que "las ganas de fiesta ahora son las mismas o más que cuando era joven, porque siempre me han gustado y me gustarán hasta que me muera". "Era de la peña Las Migas, pero despareció y conservó el uniforme", apunta. En su caso, se mostraba descontento porque "el chupinazo siempre ha sido a las 12, pero ahora mira qué hora es –las 12 y pocos minutos- y no hay animación".

Cerca ya del lanzamiento, Micaela y Valentina Macedo, de peña Desmadradas, reconocían que "son días muy emocionantes". "Mucha peña, mucha noche y vida de pueblo", detallaba la primera, mientras que la segunda confesaba que "para mi este es el mejor día, por los disfraces y el ambiente". Junto a la fuente de la Mora, Leila Martínez, con su hijo de cuatro años Hugo Rubio, residentes en Gerona y enfundados en el rojo de 'La Retranca' esperaban el chupinazo: "Mi marido Raúl es de aquí y venimos para que el chico las viva. Son días muy buenos".

Este miércoles tendrá lugar la misa solemne, en la iglesia parroquial con la Coral Juan Briz, y la posterior procesión con la imagen del Santo Cristo hasta la capilla.