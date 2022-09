Jesús Revuelto: "Los glaciares son indicadores de la rapidez del cambio climático"

Agoniza el glaciar del Aneto. Sube y sube la temperatura. En Huesca, en la puerta del Pirineo, se vaciarán las fuentes ornamentales y se evitará el riego y la limpieza viaria con agua de la red de consumo humano. No se descartan nuevas medidas si no llueve. Y no llueve… Jesús Revuelto Benedí, licenciado en Ciencias Físicas, es uno de los mejores conocedores de los glaciares del Pirineo.

¿Qué hace un físico en un glaciar?

He acabado aquí porque me gusta mucho la meteorología y la montaña. Busqué un doctorado con el que disfrutar e implicarme de manera total. ‘Distribución espacial de nieve en zonas de montaña’ se tituló. Por supuesto, lo hice en los Pirineos.

Habla de disfrutar…

Investigar es desarrollar una pasión absolutamente. Te tiene que apasionar lo que haces. Apasionar es la palabra. Las herramientas, los sistemas de observación de la nieve, tienen una aplicación directa a la monitorización de los glaciares.

Un glaciar es algo muy serio…

Por supuesto. El hielo, la nieve, es esencial en nuestras vidas. Una sexta parte de la población mundial depende del agua acumulada en cuencas de montaña.

Más de mil millones de personas…

Así es. De los Alpes a los Andes. En el Pirineo, el deshielo coincide con el máximo caudal del río Ebro.

Hablemos de las restricciones en Huesca capital.

La sociedad, es evidente, depende del agua. Hace mucho que no llueve. La nieve palía ese déficit, pero las últimas nevadas fueron en marzo. Ya no queda reserva. Así de claro.

¿Cómo influye la temperatura?

Muy sencillo: si hace más calor, la nieve funde antes. La fusión de la nieve se adelanta. En verano, ya no hay nieve.

¿Los glaciares son indicadores?

Por supuesto. Los glaciares son indicadores de la rapidez del cambio climático. En años de más nieve y con temperaturas menos elevadas, los glaciares se mantienen. El problema es que hay años que la nieve se ha retirado pronto. No hay nieve que alimente al glaciar, que lo proteja de la radiación solar y de la temperatura exterior.

¿Cómo podía trasladar numéricamente esta evidencia?

Del 2011 al 2020 se perdió el 22 por ciento de la superficie de los glaciares en el Pirineo. Eso significa que se están muriendo. Nuestros hijos no verán lo que nosotros vimos. Yo les digo a mis hijos que los glaciares se movían antes.

¿Y su impacto hidrológico?

Es limitado. Perdemos patrimonio, registro del clima del pasado. Pero, cuidado, los glaciares son un termómetro del clima. Y ningún glaciar gana. Pierde el del Aneto, Monte Perdido, Infiernos, Ossue, Tallón, Gabietus, La Paúl, Llardana… Todos han perdido en estos 10 años. En los últimos 40, se ha acelerado el retroceso. El glaciar del Aneto ha perdido siete metros de espesor.

¿Cuál es la situación en los polos?

El Ártico es un casquete polar. Debajo del Polo Norte hay un océano. En el sur, en la Antártida, debajo hay un sustrato rocoso. Hay más masa de hielo en la Antártida. La mayor masa de hielo del Polo Norte está en Groenlandia. Su conservación es esencial.

Esta semana murió Gorbachov. A Zaragoza vino a la Expo en 2008 a presentar el libro ‘Agua para la paz’.

Sin ninguna duda, sabía de lo que estaba hablando. Es uno de los grandes problemas de la humanidad. Sin agua, no hay vida. ¿Cuánto aguanta sin comer un ser humano? ¿Y sin beber? El conflicto entre Israel y Palestina no se entiende sin el agua. Todo está relacionado con el acceso al agua.

Hemos hablado de Huesca capital. ¿Zaragoza capital puede tener problemas de agua?

Yesa, el Canal Imperial… Espero que no. Zaragoza está bien abastecida, pero el problema del cambio climático es evidente.