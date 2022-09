El Defensor del Pueblo reconoce los sexenios a los profesores de Religión en Aragón

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reconocido los sexenios de los profesores de Religión en los colegios públicos de Aragón. Se resuelve así una reclamación que data de 2016 y que afecta a 250 trabajadores en Aragón, según el sindicato Apprece de Profesores de Religión.

Gabilondo respondió a la queja registrada por varios profesores aragoneses ante la subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional, del que todavía dependen estos trabajadores de las comunidades autónomas de Aragón, Ceuta y Melilla, Cantabria y Canarias (recientemente, los de Andalucía pasaron a depende de la Junta).

Una de las profesora reclamante explicó a HERALDO que para solicitar los referidos sexenios adjuntaron al Defensor del Pueblo los certificados de formación oportunos que acreditaban la realización de la formación requerida desde que empezaron a dar clases de Religión (algunos llevan hasta 30 años en esta labor docente). Hubo otros afectados que lo reclamaron por la vía judicial y les han reconocido menos cantidad.

“Trascurridos casi cinco años desde la entrega de nuestros escritos dirigidos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aún no habíamos recibido una contestación, ni en sentido favorable ni tampoco denegándonos nuestra pretensión, siendo un derecho que nos corresponde”, relató el pasado mes de febrero la profesora en su escrito al Defensor del Pueblo.

Consideraban las denunciantes que la ausencia de respuesta de la Administración era “lesiva” para sus intereses e “impropia” de una entidad de derecho público. Y solicitaban a Ángel Gabilondo que actuase en su nombre ante la subdirección General de Personal para que les contestaran y que la respuesta fuera “favorable” a sus intereses.

Esta reclamación supuso que el Defensor del Pueblo resolviera favorablemente la solicitud este mes de agosto y ya han empezado a recibir el abono de los sexenios que les corresponden a los profesores aragoneses. El sindicato Apprece recomendó a sus miembros que después de haberlo reclamado por la vía administrativa, y al no recibir contestación, optaran por acudir al Defensor del Pueblo, por su rapidez y eficacia.

La petición de los profesores aragoneses se produjo a raíz de que la Sala Social del Tribunal Supremo decidiera en 2016 que los profesores de religión de la Comunidad de Madrid tenían ese derecho reconocido, porque “teniendo los funcionarios interinos derecho a cobrar los sexenios, también lo tienen los profesores de religión”.

Asimismo, estos educadores reclaman que apenas dan clases de 45 minutos de clase a la semana, cuando la LOMLOE recoce una hora para esta materia. Y recuerdan que en Andalucía, por ejemplo, se imparte una hora y media de religión.

La competencia no transferida

Fuentes de Educación de la DGA señalaron que “los maestros de Religión dependen directamente del Ministerio de Educación”, que es quien les paga, y “no han sido transferidos a la Comunidad Autónoma”. En esta situación se encuentran solo los docentes de Ceuta y Melilla, Canarias y Cantabria (recientemente, modificaron esta situación para Andalucía).

En este sentido, el Ministerio de Educación detalla que si no se ha transferido esta competencia a Aragón es porque la comunidad no la ha reclamado, sin embargo las horas que se imparten de esta asignatura sí que dependen de la decisión de la consejería aragonesa. "El Ministerio es responsable de los profesores de religión en aquellas CCAA con las que no se ha llegado a un acuerdo para la transferencia de la competencia", señalaron fuentes del Ministerio de Educación.