Los profesores de Religión llevarán ante la Justicia el currículo de bachillerato

La Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece) llevará ante la Justicia el currículo de bachillerato al considerar que "discrimina y castiga al alumnado de esta materia con más horas lectivas y sin una materia alternativa rompiendo la igualdad del horario de los estudiantes".

«El Gobierno de Aragón también tienen que ser neutral y no discriminar a nadie por elegir o no enseñanzas de Religión o sus alternativas», señala esta asociación. "La política de acuerdos y de consenso huye de las rupturas que producen las políticas educativas donde predomina la ideología. Una regulación justa y equilibrada de la asignatura de Religión en igualdad de condiciones debe hacerse en cumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado vigentes y la jurisprudencia de los altos tribunales del Estado". ".No ofrecer ninguna asignatura alternativa –continúan desde Apprece– provoca un efecto disuasorio de alumnos y familias, ya que tienen dos horas menos de clase que el resto".

Hay que recordar que el pasado jueves el consejero de Educación, Felipe Faci, no aclaró si permitirá a los institutos contar con una hora de tutoría y ampliar así de 30 a 31 el horario lectivo de los matriculados en 1º de bachillerato. La aplicación de la nueva ley educativa (Lomloe) incluye dos periodos lectivos de Religión, por lo que para mantener las 30 horas en el currículo de Aragón se eliminó la tutoría. Esta cuestión fue criticada por los equipos directivos, que ya han presentado las correspondientes alegaciones. "El Consejo Escolar elaborará su informe y nosotros recogeremos aquello que es importante para el currículo", explicó el consejero.