Un día con Gorbachov en Zaragoza: "Le interesó más la Expo conceptual que la turística"

Mijail Gorbachov estuvo en Zaragoza el 9 de septiembre de 2008, durante la Expo. Ramón Jimeno, jefe de Autoridades y Personalidades de la Expo, fue su cicerone en la capital aragonesa. En el momento del adiós de uno de los grandes referentes del siglo XX, Jimeno desvela las conversaciones que mantuvo con el vertebrador de la Perestroika. “Curiosamente, Gorbachov vino a Zaragoza como autor -sonríe, Ramón Jimeno-. En concreto, presentó el libro ‘Agua para paz’. Como en tantas otras cosas, Gorbachov fue un visionario, pues el agua es uno de los grandes desafíos de la humanidad y él lo anunció y analizó hace tres lustros”, se arrancó.

Ramón Jimeno detalló los pormenores de la estancia en Zaragoza de Gorbachov. “En esos momentos, Gorbachov impulsaba impulsaba la Fundación Cruz Verde. Le expliqué en Zaragoza las razones de la Expo, su construcción, la importancia de sensibilizar a la población sobre este recurso vital y escaso. Él se mostró muy atento a todos los detalles. Recuerdo que lo primero que hizo fue visitar la Tribuna del Agua. Le interesaba sobre todo la Expo conceptual, mucho más que la turística. También visitó el pabellón de Rusia y ofreció una rueda de prensa. Creo que me entendí muy bien con él. Fue un especial honor volver a hablar ruso después de mi paso por la embajada de España en Moscú”, continuó.

Jimeno subrayó la perspectiva con que Gorbachov divisaba el futuro del planeta hace casi 15 años. “En el libro nos anunciaba que actualmente ya estamos siendo testigos de conflictos devastadores cuyo origen es el acceso a los recursos hídricos, y que no estamos en absoluto preparados para afrontar la avalancha de enfrentamientos ligados a recursos que el cambio climático amenaza con desencadenar. Igual que en político, tenía una visión privilegiada de la realidad”, destacó.

Después de visitar Zaragoza, Gorbachov se desplazó a Huesca. “Asistió a la inauguración del Palacio de Congresos de Huesca. En todo momento mostró una educación exquisita, un conocimiento de la realidad extraordinario. Fue un placer haber compartido esos momentos”, evocó Jimeno.

Presencia en Zaragoza al margen, Ramón Jimeno analizó la trayectoria y ejecutoria de Mijail Gorbachov. “Sin ninguna duda, fue uno de los hombres del siglo XX. Aunque muchos lo cuestionan, nunca renunció a la URSS. Perestroika quiere decir reconstrucción. Gorbachov pretendía reconstruir la URSS para que funcionara. Paradójicamente, está mejor visto internacionalmente que nacionalmente. En Rusia tiene detractores”, explicó, para enfatizar después su carácter visionario. “Gorbachov fue el primero que hizo pública la crisis del sistema económico comunista. No solo la identificó, sino que lo hizo pública, de esto trataba la ‘Glasnost’. Otros (Yuri Andrópov, Konstantin Chernenko) quizá la identificaron, pero no tuvieron la valentía de hacerla pública. Gorbachov fue el primero en proclamar que ese sistema comunista no funcionaba. Además, es indiscutible el avance en las libertades. La historia todavía no ha sido justa con Gorbachov”, concluyó.